民進黨：「二寶爸」蔣萬安 快回立院審不孕症預算

國民黨立院黨團批民進黨政府在公投案投票行政不中立，杯葛中央政府總預算審查。民進黨婦女部主任許嘉恬今天表示，中央政府總預算攸關重大國家建設、民生經濟、社會福利的相關預算，其中也包含幼托津貼、不孕症補助等預算，請剛成為「二寶爸」的國民黨衛福及社環委員會召委蔣萬安苦民所苦，快回立法院審預算。

許嘉恬呼籲，蔣萬安快回立法院審預算，才不會走到哪都被民眾嗆，也呼籲國民黨不要把公投當作政治鬥爭的工具，讓台灣繼續亂下去。許嘉恬指出，蔣萬安前陣子喜獲麟兒時，立法院不分朝野都感染到蔣委員的喜氣，紛紛祝上祝福，但現在國民黨卻為了自己提出的公投杯葛政府總預算，其中更有要提供給不孕症補助的預算，預計每年可以幫助2.3至2.8萬對為求子女而苦的台灣夫婦。

許嘉恬表示，自今年7月1日衛福部國民健康署推出不孕症治療補助方案後，已有超過一萬件申請案通過資格審查，全台灣有多少不孕症夫婦，現在卻因為國民黨立法院黨團杯葛總預算審查，而恐領不到補助經費。請蔣萬安苦民所苦，不要跟國民黨主席朱立倫一起墮落，為了政治鬥爭而卡住台灣下一代不孕症的問題。