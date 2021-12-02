柯文哲臉書發文共機擾台 簡舒培：中國看得到臉書嗎？

2021台北上海雙城論壇昨天落幕，因市長柯文哲事後才在臉書發文提對共機擾台的看法，挨批馬後砲。台北市議員簡舒培今批評，柯文哲本來可以透過雙城論壇，向中共嚴正表達我方反對共機擾台以及維護台商權益的主流民意，但柯文哲卻推託說時間不夠，只敢會後晚間才在臉書上貼文反應，但「中國是看的到臉書嗎？」

另外，媒體爆料，台北市政府內部透露，會前市府有將柯文哲的致詞稿提供中方，但上海方卻不願提供，還無奈地說，「中國有可能先給我們看嗎？」。對此，北市府發言人陳智菡指出，雙方幕僚會就市長致詞方向溝通，完全聚焦在城市交流，但不會知道對方完整致詞內容；龔市長的致詞，是代表他的立場，希望爭取認同，柯文哲市長的致詞也很明確，兩岸之間應進行有意義的對話。

簡舒培說，上海市長龔正在演說中再提習近平的「兩岸一家親」，還強調「兩岸同胞都是中國人」以及「共圓中華民族偉大復興的中國夢」。種種發言已經超過城市交流的範圍，是赤裸裸的統戰行為。

簡舒培表示，她要請問柯市長，事前是否看過龔正的演講稿？如果有看過，認同這樣的言論嗎？為何不為台灣人民表達「各有堅持」？如果沒看過，那事後為什麼悶不吭聲？

簡舒培指出，柯文哲自我矮化，不斷迎合中共一定要舉辦雙城論壇，只是為了建立自己的政治舞台。不過從中共對柯文哲予取予求、狂吃豆腐來看，代表中共根本「看柯文哲沒有」，在這場統戰戲碼上，只把柯文哲當成跑龍套的，連小配角也稱不上。