談國會應對假消息 歐洲議員：中國假消息正荼毒全世界

歐洲議會議員譚赫曼（Hermann Tertsch）今天表示，假訊息的的目的是消滅民主並建立封閉和極權社會，就如同與台灣比鄰的中華人民共和國，中國和俄國無疑是現今最活躍的假訊息推動者，中國的假消息正在荼毒全世界，現在的要務是根除中共在西方大量製造輿論的影響，他們應該協助台灣打擊假訊息。

外交部、立法院、美國國際民主協會及台灣亞洲交流基金會，今明兩天共同舉辦「2021年開放國會論壇」，西班牙籍的譚赫曼以預錄影片參與國會對錯假訊息的應對建議的場次討論。

譚赫曼表示，新冠肺炎疫情時期的假訊息其實就是現今世界用來進行權力鬥爭的基本武器之一，同時也是瞭解世界上各種正在發生的問題的關鍵，例如疫情大流行的威脅、政治不穩定的威脅，特別是極權主義以謊言滲透政治的威脅。假訊息一直都存在，而且在當今社會和政治運動中尤其扮演關鍵角色。

譚赫曼說，假訊息對共產黨員而言，特別是來自共產主義的假訊息，是進行政治鬥爭的首選工具。共產黨長期使用假訊息，從1917年的布爾什維克革命起，就展開一連串的假訊息戰爭，一方面掩蓋其意圖，另一方面遮掩布爾什維克革命的真實情況，從此一個由謊言所編織成的世界，在1920、1930年代及兩次戰後，伴隨共產主義運動及共產主義和馬克思主義在全世界的擴張逐漸形成。

譚赫曼說，我們正處於一個嚴峻的時刻，中共的假訊息正在荼毒全世界，大家眼前有一項已放任多年的重大工作需要立即進行改善，就是必須根除中國共產黨在西方大量製造輿論的影響，必須幫助台灣，藉由其原有管道，以及自由社會的休戚與共的精神，共同打擊假訊息。

譚赫曼說，台灣有能力在第一時間向世界提出警告，如同疫情爆發之初，向世界衛生組織通報訊息一樣，但世衛組織卻屈服於北京，隱瞞了當時台灣通報的訊息，「因此我們主張台灣應重返所有國際組織，台灣需要與歐盟國家及北約國家恢復正常外交關係」。