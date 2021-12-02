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Omicron最新報告破百例！羅一鈞：一夕之間已豬羊變色

邊境不鬆綁！ 陳時中大膽預測「防疫排名」 下月再躍進

聯合報 / 記者謝承恩許政榆邱宜君／台北即時報導
指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞（左起）、疫情監測組組長周志浩、指揮官陳時中、發言人莊人祥。圖／指揮中心提供
指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞（左起）、疫情監測組組長周志浩、指揮官陳時中、發言人莊人祥。圖／指揮中心提供

國人新冠疫苗接種人口涵蓋率第一劑達78.04%、第2劑達57.82%，指揮中心過去表示，二劑六成可考慮解封。指揮中心指揮官陳時中則表示，以往談論六成以上才考慮，但也要逐步觀察國際疫情趨勢。「希望民眾越多打越好，不預設目標，但將衡量國內可承擔風險，並考量境外社區傳播程度。」

至於下一波Omicron的高風險國家，陳時中表示，現國內僅針對跟非洲有地緣性的國家，先匡列起來，包含南非、波札那、納米比亞、賴索托、史瓦帝尼、辛巴威、馬拉威、莫三比克、埃及、奈及利亞，但其他國家則看疫調和通報情況做調整。

根據彭博資訊最新的全球防疫排名，台灣在11月躍升12名，在全國53個國家中，排名35名。陳時中表示，原因是台灣一方變異情控制好，「大膽預測下個月排民還會在進步！」他說，過去分數多取決邊境管控嚴格，分數較低，但各國也紛紛祭出邊境嚴管，分數普遍下拉，台灣名次更往前。

陳時中 新冠疫苗 非洲

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