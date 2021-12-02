柯文哲臉書發文共機繞台 林穎孟批「幫中國大外宣」

2021台北上海雙城論壇昨天落幕，因市長柯文哲事後才在臉書發文提對共機繞台的看法，挨批馬後砲，柯文哲今天上午解釋「雙城論壇是照稿念」，但台北市議員林穎孟質疑，柯市長為何要違背承諾、配合中國大外宣粉飾太平？市長所謂的務實，實質只是在幫中國作統戰大外宣，幫自己的政治作大內宣而已。

林穎孟說，柯市長宣稱都照稿念？關鍵就在於，柯市長的稿子一開始根本就沒打算提共機繞台問題。事後才在臉書提給誰看？上個月柯市長已承諾她會在雙城論壇反應共機繞台問題了，準備期這麼長，沒道理事前完全沒有時間把稿子寫好。

林穎孟指出，當上海市長昨天毫不尊重台灣人民，在雙城論壇持續宣誓中國統戰語言：「兩岸都是中國人，共圓中華民族偉大復興中國夢」時，柯市長完全不敢在中國面前表達台灣人不想被侵犯、威脅恐嚇的意志，只想配合中國，營造雙城論壇歌舞昇平、吉祥如意、和和氣氣的假象，儼然成為了中國大外宣。

昨天大家都看得出來，柯市長想要搶當中國交流唯一溝通管道，連和中國「融合」都可以講；他所謂的務實，實質只是在幫中國作統戰大外宣，幫自己的政治作大內宣而已。