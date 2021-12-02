議員助理及里長補助費逾20年未調 跨黨派請命：留住人才

各縣市議會議員助理及村里長事務補助費超過20年沒有調漲，民進黨立委許智傑今邀請跨黨派民代共同請命，研議修法並比照軍公教調整4%補助款，避免成為調薪孤兒，有助留住人才。

許智傑表示，許多助理反應希望有每年健康檢查、修法享有法律保障、地方議員設置加班費、員額放寬等諸多訴求，但軍公教自民國85年加薪5%後，已經歷4次調薪，地方助理補助費卻長年未調整，村里長也是，要求內政部積極研議修法，不再出現更多調薪孤兒，也解決低薪導致的人才流失問題。

無黨籍林昶佐表示，行政院長蘇貞昌說經濟成果應與全民共享，今年軍公教將迎來25年最大漲幅、調薪4%，立法院助理也曾比照調薪，唯獨地方議會助理自2000年立法以來總額從未調整，確實有調整必要，村里長也不該被遺漏。國民黨立委林奕華說，希望朝野共同將該法案列為優先法案盡速三讀，保障地方民代助理工作權益。

民眾黨立委張其祿表示，民代是推動行政工作及為民服務的協辦角色，若政府約聘雇人員都能跟隨軍公教調薪4%，甚至連國營事業都跟進，立委、議員等民代公費助理也應比照；時代力量立委陳椒華說，時力黨團已提出修法版本，現行公費助理補助額度中，直轄市議員每月不得超過24萬元，縣市議員每月不得超過8萬元，但許多縣市議員服務平均人口數早已超過直轄市，應提高為每人每月12萬元，以符合比例原則。

民進黨新北市議員戴瑋姍表示，提升助理費有助於地方問政品質提升，獲得實質監督成效；社民黨台北市苗博雅議員表示，以她的選區而言，24萬助理費請6至8人服務40萬選民，工作繁重又沒有加薪可能，調升助理費有助於留住人才且不被利益誘惑。台灣基進王興煥秘書長認為，議員助理費的合理調整，有利於政治專業人才的培育，也有助於議員問政的專業性。