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民眾黨插旗苗栗地方選舉提名12人 目標當選3席縣議員

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
民眾黨苗栗縣黨部主委馮啟彥（左）說明年地方選舉，最重要目標是當選3席議員。圖／本報資料照片
民眾黨苗栗縣黨部主委馮啟彥（左）說明年地方選舉，最重要目標是當選3席議員。圖／本報資料照片

台灣民眾黨昨天公布明年地方選舉第一波提名參選名單，其中，苗栗縣、新北市各12人最多，民眾黨苗栗縣黨部主委馮啟彥說民眾黨提供民眾多一種選擇，最重要是在縣議會取得3席，足以成立黨團發聲。

民眾黨提名參選名單，包括縣議員部分第一選區苗栗市民代表會主席楊喬安、第三選區通霄鎮民代表傅郁揚、第四選區前縣議員謝端容，及第五選區民眾黨縣黨部副執行長林志學，另有8人參選苗栗市、頭份市、通霄鎮、苑裡鎮、卓蘭鎮、三義鄉民代表。

馮啟彥說，提名參選人條件都是一時之選，希望民眾支持，其中，縣議員參選提名4人，目標是當選3人，足以在議會成立黨團，至於縣長選舉部分，目前國民黨、民進黨的參選人都還沒有出線，民眾黨等國民黨、民進黨明朗化後再決定，目前黨部全力備戰、審慎評估。

他指出，民眾黨相對缺乏資源，深耕地方要及早開始做起，早點敲定參選人，讓參選人有黨提名的身份，才可以很踏實很努力的去勤跑地方基層，慢慢累積選舉聲量，才有辦法在明年民眾黨參與的第一次地方選舉中開花結果，他對提名參選人要負起監督及輔選的責任，絕對不允許賄選，操盤絕對不打烏賊戰，負面宣傳戰。

台灣民眾黨

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