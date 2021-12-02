韋德齊：若公民信任政府和國會 國家就會更強大

捷克參議長韋德齊（Miloš Vystrčil）今天表示，成功落實開放政府及開放國會可被公民視為是否信任國家的指標，若公民信任國家、政府和國會，整個國家就會更強大、更有韌性對抗外來的政治、社會、經濟、疫情環境和其他影響。

外交部、立法院、美國國際民主協會及台灣亞洲交流基金會，今明兩天共同舉辦「2021年開放國會論壇」。首日午間演說邀請韋德齊以預錄影片的方式在午宴上演講，行政院政務委員唐鳳主持。

韋德齊說，任何國家開放國會的前提是有民主的存在，能提供基本權利和自由並遵守法治，若國家沒有自由選舉或無法確保法律前人人平等，或是若法官依靠政治力量，媒體用來宣傳執政黨理念，那就無法談開放國會，更不用說開放政府，也沒有必要處理這些議題。

韋德齊說，捷克總統哈維爾過去曾說，公民社會是阻擋獨裁者道路的方式，他描述的是對抗俄羅斯集權主義時公民扮演的角色，哈維爾的話讓他相信積極的公民和公民參與對標準民主社會的運作相當重要，若公民沒興趣或沒意願參與對話，特別是監督政府、國會等，民主就會衰弱，開放政府也會凋零，公民若有興趣會讓政治人物認清該做哪些事。

韋德齊說，若有生命力和活力的公民社會，政治人物有興趣溝通和聆聽問題，開放政府和開放國會的運作就會有明顯效果，但除了前面提到的公民參與，開放政府的原則還有透明度，確保民眾可以取得任何政府或國會在決策過程中的公共資訊，開放這些資訊和可取得這些資料都很重要。

韋德齊說，責任感也是開放政府的重要特色和價值，因為政府必須為所作做的決定負責，另外，科技創新、隨手可得是開放政府重要的動力原則，運用新科技和創新，可大幅度強化開放政府的信任，但若濫用資料或無法取得資料，將會從根本上弱化開放政府和開放國會的信任。

唐鳳說，民主是社群媒體的形式，每個人都可以做出貢獻，每四年一次的投票就像是更新資訊，在科技進步的現代，政府不只為民做事，更是和人民一起做事，為了能和人民合作，政府需要運用新方式，才能建立起公私合作模式。