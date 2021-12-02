蘇偉碩嗆陳吉仲:英農業部長也曾背書狂牛症害多人死亡

反萊豬公投第4場電視說明會今天登場，正方代表、醫師蘇偉碩表示，針對農委會主委陳吉仲說豬吃萊劑猶如人吃保健品，他以1990年代英國狂牛症肆虐例子反駁，當時英國農業部長為了證明狂牛症不會感染給人，讓自己的女兒吃牛肉漢堡，但到2010年為止，已經有260人因吃了狂牛症汙染的肉品，得到變異型庫賈氏症，全數死亡，英國直到最後才承認有問題。

蘇偉碩說，這也就是為什麼世界衛生組織(WTO)授權各個主權國家為自己國民健康和生命，依照科學數據設定更高的保護標準，據有主權的政府本來就能訂定比國家標準更嚴格的食品安全乃至其檢驗標準。

蘇偉碩以歐盟為例，為什麼歐盟禁止瘦肉精？為何如此擔憂？因為在美國已經發現人工賀爾蒙己烯雌酚（DES）造成美國人禍延三代的問題，讓歐盟覺得前車可鑒（瘦肉精也是一種人工合成賀爾蒙）。

蘇偉碩說，台大獸醫系名譽教授賴秀穗曾指出，DES在1971年已經被禁止使用在人體，1979年也被禁止使用在畜牧業，吃到DES第二代出生的女孩被證實出現子宮頸癌、陰道癌，男孩則是生殖器官受到影響，現在連第三代會都受到影響，2012開放萊牛時，賴秀穗就已提醒要謹記教訓。

蘇偉碩指出，2018年的期刊文獻研究發現，DES已經出現第三代的問題，被證實第三代出現過動症、注意力不足等疾病，是否延續第四代，期刊指出2021年正在研究。在當時被認為是病人處方的藥物，也廣泛使用在畜牧界，都造成這麼大的問題，今天如果輕忽萊劑，可能在30年後會禍延我們的第二代、第三代甚至第四代子孫。

蘇偉碩說，其實在DES禁用之前，美國在1952年的兒科醫學期刊上就發現，4歲男孩子因此產生病變，在DES禁用之前就已經有案例，但當時沒有禁用，直到1971年才禁用，這些人現在還在受害。

蘇偉碩也澄清，大家以為歐盟禁止萊劑被美國報復，1996年美國告歐盟勝訴，但那是因為另外6種賀爾蒙，「萊克多巴胺1999年才問世」，不會出現在當時WTO的判例裡面。最後WTO在2009年裁決底下，美國跟歐盟簽備忘錄，禁止萊劑進入歐盟境內，並非沒有前例。

官方宣稱，如果我國像歐盟一樣，被美方告到WTO處罰，會影響我國的經濟。但事實上，2009年歐盟與美方簽MOU後，歐盟開放配額每年1.85萬噸給美國，進口不含賀爾蒙和萊劑的牛肉進入歐盟市場，相較於歐盟自己年產682萬噸是微乎其微。而台灣官方告訴民眾，歐盟每年要賠償1億美元，事實上，只是在1億元美元範圍內進行一些零關稅的措施。

蘇偉碩進一步表示，政府又說泰國因為禁止萊劑豬肉，被美國取消零關稅優惠，又是一個謊言。根據考證，美國養豬協會官方資料指出，2017年泰國全年只進口31噸美豬，是泰國被美國取消零關稅真正的原因。而台灣光是今年，進口的美豬已超過2000噸。

蘇偉碩強調，有人說美國人敢吃萊豬為何台灣人不敢吃？美國人的生活方式和飲食非常不健康，平均壽命還無法超過80歲，比台灣國民平均壽命低很多。在這樣的情況底下，大家必須為台灣人民和下一代健康做捍衛，也是政府的義務也是國民的權利。

蘇偉碩說，就像新冠病毒一樣，最有效的防堵方式一定都在邊境，而不是等它入境後，才用種種防堵的手段；更何況目前政府防堵的手段，種種標示，才有違反WTO規範的疑慮。