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影／游錫堃：被中國列入黑名單宛如被頒發勳章
2021開放國會論壇今天在台北舉行，立法院長游錫堃表示，很感謝感謝美國國際民主協會會長米德偉大使的幫忙，讓台灣可以舉辦這次的民主盛會，成為亞洲第一個以非開放政府夥伴關係聯盟（OGP）會員國身份舉辦開放國會論壇的國家。
游錫堃在會議休息時特別與米德偉一起受訪，二人彼此在媒體前互碰手肘致意，游錫堃表示，台灣由於不是會員國，雖未能簽署OGP的議會開放宣言，但在疫情危機之際，我們熱忱堅定舉辦此次國會論壇，證明台灣追求自由、民主及開放國會的堅強意志與決心。
游也強調，這次的論壇會議，包括墨西哥娜瓦蘿、立陶宛國會議員莎卡琳恩與自己都是被中國認證的黑名單，這宛如被頒發勳章，也讓大家更相互連結，繼續為彼此情誼與追求自由民主而努力。
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