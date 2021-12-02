影／游錫堃：被中國列入黑名單宛如被頒發勳章

2021開放國會論壇今天在台北舉行，立法院長游錫堃表示，很感謝感謝美國國際民主協會會長米德偉大使的幫忙，讓台灣可以舉辦這次的民主盛會，成為亞洲第一個以非開放政府夥伴關係聯盟（OGP）會員國身份舉辦開放國會論壇的國家。

游錫堃在會議休息時特別與米德偉一起受訪，二人彼此在媒體前互碰手肘致意，游錫堃表示，台灣由於不是會員國，雖未能簽署OGP的議會開放宣言，但在疫情危機之際，我們熱忱堅定舉辦此次國會論壇，證明台灣追求自由、民主及開放國會的堅強意志與決心。