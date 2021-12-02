「台灣是獨立自主國家」引對岸不滿？黃珊珊：我講10年以上了

北市副市長黃珊珊日前在臉書上寫到「台灣是一個獨立自主的國家」，疑似讓對岸不滿，昨天缺席今年雙城論壇。黃珊珊上午出席交通運輸論壇活動時受訪指出，這句話她已經講了10年以上了，她文章應該寫了10年以上，大家都可以去查，這事有很奇怪嗎？

至於沒參加雙城論壇？黃珊珊指出，這次規畫本來就不是她的業務，因為是教育文化，去年是防疫，所以是她參加，兩岸論壇活動是早就規畫好的，她本來昨天就有別的行程，跟這事情沒什麼關係，大家想太多了。

至於對岸是否對貼文表達態度？黃珊珊也說，沒有人來跟她講任何事，她覺得不用泛政治化，台灣是個民主自由社會 ，每個人都有表達意見的自由，想任何人都會尊重大家的自由。

媒體問她會不會擔心那句話引起對岸不滿？黃珊珊說，這是自由民主的社會啊，她覺得雙城論壇是城市交流，大家也都謹守這樣的分際，也盡量做到讓大家減少誤解、增加互相了解，這都是一件好事，即使是冷戰中的國家，他們也需要交流。

媒體也問黃珊珊，那句話是不是也替柯市長解套？市長長期被抹紅？黃珊珊說，這句話她已經講了10年以上了，她文章應該寫了10年以上，大家都可以去查。