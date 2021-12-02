快訊

黑手開警車闖紅燈撞人 北市警局做錯這件事要賠578萬

林秉樞私藏4女私密照 高嘉瑜意外靠「備份神器」揪惡行

聽新聞
test
0:00 / 0:00

全民第3劑間隔縮為5個月？ 張上淳透露專家考量及建議

聯合報 / 記者邱宜君／台北即時報導
中央流行疫情指揮中心揮中心專家諮詢小組召集人張上淳說，專家會議關注醫護人員和機組員的感染風險較高，經過一段時間體內抗體已下降，各國建議第三劑最短間隔為五個月，建議指揮心在疫苗充足下可考慮提早。本報資料照片
中央流行疫情指揮中心揮中心專家諮詢小組召集人張上淳說，專家會議關注醫護人員和機組員的感染風險較高，經過一段時間體內抗體已下降，各國建議第三劑最短間隔為五個月，建議指揮心在疫苗充足下可考慮提早。本報資料照片

Omicron變異株快速蔓延全球，中央流行疫情指揮中心原宣布二劑接種滿六個月可接種第三劑，指揮中心指揮官陳時中今上午宣布將六個月提早為五個月，對象為一至三類優先對象，估計有6萬人已經符合接種資格。

對此，指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳說，專家會議關注醫護人員和機組員的感染風險較高，經過一段時間體內抗體已下降，各國建議第三劑最短間隔為五個月，建議指揮心在疫苗充足下可考慮提早。至於是要全民都提早或只有特定族群提早，則由指揮中心視疫苗供應決定。

張上淳今上午出席台大醫院新冠肺炎診治及照護經驗新書發表記者會，會後回應媒體提問時表示，上周日上午專家開會討論第三劑達成清楚共識，建議指揮中心可開始提供最早完成完整接種的人第三劑。

哪些人應該是第三劑首批接種者？張上淳表示，專家小組特別關切醫護人員及機組員，因為醫護人員需要照顧病人，接觸病毒機率高，但經過一段時間目前體內抗體已開始逐漸下降，給予接種第三劑是恰當的。機組員常常飛到國外，雖然流程盡量零接觸，但仍有零星在國外感染的案例傳出，所以專家小組也建議有必要提早施打。

張上淳表示，指揮中心會參考專家會議的建議、疫苗供應充足與否，去考慮第三劑接種策略是要全部人都維持六個月間隔，還是針對特定族群縮短為五個月，抑或是全體第三劑都縮短為五個月。

張上淳 醫護人員 疫苗

延伸閱讀

今天中午開放！一至三類施打第3劑疫苗間隔縮短 陳時中：首批約6萬人

立委要求成為「公投戰將」宣講政策 陳時中：沒問題

陳時中：已與AZ簽訂500萬劑新合約 可以選擇疫苗

AZ疫苗59.4萬劑11月底到期 陳時中：已全數用罄

相關新聞

被解讀不夠努力推公投 侯友宜：做好自己角色

四大公投將在12月18日登場，國民黨規劃在17日晚上夜宿自由廣場，但新北市長侯友宜聲稱有行程不克前往，外界解讀侯友宜不夠...

搭專機宣講順便輔選 民進黨藉執政優勢輾壓公投能獲民眾認同？

蔡英文總統與行政院長蘇貞昌遭藍營批評，頻繁搭行政專機宣傳四大公投四個不同意，違反行政中立，蔡英文下周將以民進黨主席身分下軍令狀，要求綠營縣市長，站街頭宣傳公投。行政院、經濟部、國營事業與僑委會都因宣傳公投，背負違反行政中立罵名，現在連縣市長也將變成反公投啦啦隊。為了阻擋公投過關，民進黨毫不掩飾組建反公投國家隊，看在民眾眼裡，恐難以認同。

影／游錫堃：被中國列入黑名單宛如被頒發勳章

2021開放國會論壇今天在台北舉行，立法院長游錫堃表示，很感謝感謝美國國際民主協會會長米德偉大使的幫忙，讓台灣可以舉辦這...

「台灣是獨立自主國家」引對岸不滿？黃珊珊：我講10年以上了

北市副市長黃珊珊日前在臉書上寫到「台灣是一個獨立自主的國家」，疑似讓對岸不滿，昨天缺席今年雙城論壇。黃珊珊上午出席交通運...

全民第3劑間隔縮為5個月？ 張上淳透露專家考量及建議

Omicron變異株快速蔓延全球，中央流行疫情指揮中心原宣布二劑接種滿六個月可接種第三劑，指揮中心指揮官陳時中今上午宣布...

裴洛西：美國與台灣同在 致力維護自由安全與人權

美國聯邦眾議院議長裴洛西今天表示，美國繼續與台灣同在，堅定不移、致力維護台灣人民的自由、安全和人權。台美努力深化聯繫之際...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。