全民第3劑間隔縮為5個月？ 張上淳透露專家考量及建議

Omicron變異株快速蔓延全球，中央流行疫情指揮中心原宣布二劑接種滿六個月可接種第三劑，指揮中心指揮官陳時中今上午宣布將六個月提早為五個月，對象為一至三類優先對象，估計有6萬人已經符合接種資格。

對此，指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳說，專家會議關注醫護人員和機組員的感染風險較高，經過一段時間體內抗體已下降，各國建議第三劑最短間隔為五個月，建議指揮心在疫苗充足下可考慮提早。至於是要全民都提早或只有特定族群提早，則由指揮中心視疫苗供應決定。

張上淳今上午出席台大醫院新冠肺炎診治及照護經驗新書發表記者會，會後回應媒體提問時表示，上周日上午專家開會討論第三劑達成清楚共識，建議指揮中心可開始提供最早完成完整接種的人第三劑。

哪些人應該是第三劑首批接種者？張上淳表示，專家小組特別關切醫護人員及機組員，因為醫護人員需要照顧病人，接觸病毒機率高，但經過一段時間目前體內抗體已開始逐漸下降，給予接種第三劑是恰當的。機組員常常飛到國外，雖然流程盡量零接觸，但仍有零星在國外感染的案例傳出，所以專家小組也建議有必要提早施打。

張上淳表示，指揮中心會參考專家會議的建議、疫苗供應充足與否，去考慮第三劑接種策略是要全部人都維持六個月間隔，還是針對特定族群縮短為五個月，抑或是全體第三劑都縮短為五個月。