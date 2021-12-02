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談遭陸制裁 NDI米德偉：反而更彰顯中國的本質

聯合報 / 記者徐偉真╱台北即時報導
立法院長游錫堃(右)和美國國際民主協會（NDI）會長米德偉（Derek Mitchell）(左)碰肘致意。記者徐偉真／攝影
立法院長游錫堃(右)和美國國際民主協會（NDI）會長米德偉（Derek Mitchell）(左)碰肘致意。記者徐偉真／攝影

開放國會論壇今天登場，同遭中國大陸制裁的立法院長游錫堃美國國際民主協會（NDI）會長米德偉（Derek Mitchell）相見歡。游錫堃笑說，這次兩人就像是共同被頒授勳章，國際知名度增加不少，米德偉則說，制裁反而更彰顯中國的本質。

外交部、立法院、美國國際民主協會及台灣亞洲交流基金會，今明兩天在台北喜來登飯店共同舉辦「2021年開放國會論壇」，蔡英文總統及副總統賴清德都出席致詞，立陶宛國會友台小組主席馬瑪竇（Matas Maldeikis）更率波羅的海三國議員訪台，貝里斯眾議院議長伍姿也出席。

游錫堃上個月被中國國台辦點名是「台獨頑固份子」，並宣稱將依法懲戒，這次特別來台參加論壇的米德偉和立陶宛國會議員莎卡琳恩（Dovilė Šakalienė）也都遭中國制裁。

會議中場休息時游錫堃和米德偉一同受訪，但因防疫考量兩人之間維持了社交距離，以碰肘致意。被問到「被制裁者同框」，游錫堃說，昨天下午的茶敘就有和米德偉交換意見，米德偉是台灣女婿，而他是台灣兒子，同被一個強權制裁，兩人都崇尚民主自由，被制裁就像是被頒授勳章，國際知名度增加不少。

米德偉說，中國製造了一個讓少數人才能加入的「俱樂部」，他其實不清楚被制裁的明確意義，但這更彰顯了中國的本質，而他們就只是支持民主價值，推動人民自由，可是卻被中國視為威脅，他們會繼續做該做的工作。

游錫堃致詞時表示，台灣雖然尚未成為「開放政府夥伴聯盟」（OGP）的會員國，也未能簽署 「開放國會」（OP）的議會開放宣言，但在全球籠罩著新冠肺炎疫情危機的當前，我國舉辦了開放國會論壇，足以證明台灣追求自由民主及開放國會的堅強意志與決心。

游錫堃說，台灣是亞洲第一個以非OGP會員國的身分舉辦開放國會論壇的國家，不僅如此，下周由美國白宮主辦的首屆線上民主峰會，台灣也以非聯合國會員的身分，獲邀與全球110個國家領袖一起參加，這證明了台灣的民主開放廣受國際肯定。

游錫堃說，台灣位居印太戰略的最前線，這兩年不僅必須與各國一樣抵抗疫情，也和世界民主國家一樣同遭威權政體的錯假訊息、網路攻擊、以商逼政、認知作戰等各種威脅。根據自由之家的評比，去年有54個國家被評為不自由，是15年來數量最多的一次，這個報告證明全球民主版圖正在萎縮，今後如何力挽狂瀾，已經成為「民主同盟」國家共同的課題。

游錫堃說，未來我方除了努力邁向正常國家外，也會盡力幫助其他威權體制國家統治下的人民同享自由，因為我國相信，一個更美好的世界，必須是讓更多人共同擁有自由和民主。

游錫堃 美國 疫情

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游錫堃：民主版圖萎縮 台願助威權國家人民享自由

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