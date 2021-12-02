影／開放國會論壇 正副總統勉打造對抗威權的民主陣營

蔡英文總統與副總統賴清德上午先後出席「2021開放國會論壇」，蔡總統致詞時表示，台灣曾經歷過威權統治與艱辛的民主化過程，願意跟所有民主夥伴一起打造堅實的民主陣營；副總統賴清德致詞強調，台灣的太陽花運動，成功阻擋傾向威權體制的法案，這場事件成功阻擋這項私下的協議，也促成開放國會的路徑，可以和國際上自由民主的夥伴一起打造民主陣營。

開放國會論壇共有20國、26位國會議員和國內外學者透過實體和線上形式參與，立法院長游錫堃特別感謝美國國際民主協會會長米德偉大使的幫忙，讓台灣可以舉辦這次的民主盛會。