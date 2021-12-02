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臉書發文共機擾台挨批馬後砲 柯文哲：大家都照稿唸
2021台北上海雙城論壇昨天落幕，因市長柯文哲曾在議會總質詢時承諾議員，雙城論壇會向對岸表達請中國不要再共機頻頻擾台的想法，但昨天柯在論壇上沒提到，而是昨晚在臉書發文表達看法，遭外界質疑是馬後砲。對此，柯文哲上午參加社會局主辦的2021國際身障日活動時指出，大家事先都照稿子唸，哪有時間。
柯文哲昨晚在臉書指出，11月共機全勤擾台，我國空軍廣播驅離次數高達116次，台灣海峽被國際認為是地球上最危險的地方，並說對立不斷激化，限制了迴旋的空間。
柯文哲上午參加國際身障日、台北市特色遊戲場大盤點活動，會前媒體問柯，為何雙城論壇時沒提不要再共機擾台，臉書發文才提，被指是馬後砲？柯文哲說，哎呀，不是講了嗎？大家事先都照稿子唸，哪有時間。
由於雙城論壇前，北市副市長黃珊珊日前在臉書上寫到「台灣是一個獨立自主的國家」，疑似讓對岸不滿，黃珊珊昨天也缺席今年雙城論壇，媒體追問柯，黃珊珊昨天沒出席？為何放任中國矮化台灣？柯文哲未回應，僅唸著說「什麼都矮化中國」。
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