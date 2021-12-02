葉毓蘭稱蘭嶼為優惠不移核廢料 綠委：沒人性、走火入魔

立法院內政委員會昨天邀原住民族委員會就預算備詢，國民黨立委葉毓蘭質詢時指出「蘭嶼鄉民不願意核廢料移除，他們沒辦法享受所有的優惠。」民進黨立法院黨團今開記者會批葉毓蘭講出沒人性的話，已經走火入魔到失去理智，把達悟族人當作是貪小便宜的人，要求葉毓蘭道歉。

黨團今開記者會，原住民立委陳瑩、伍麗華等人出席譴責葉毓蘭，兩人昨天在內政委員會聽到葉毓蘭說法，也都齊聲表達抗議。

陳瑩說，核廢料儲存是達悟族人永遠的痛，葉毓蘭講出沒人性的話，在傷口上撒鹽，誰願意讓核廢料放在家裡？誰願意乾淨家鄉受到破壞？ 把達悟族人當作是什麼？這不是優惠，是補償是賠償，且微不足道又沒選擇性的，「葉毓蘭喜歡這樣優惠沒關係，以後核廢料放你家，也可以給你優惠」。

陳瑩說，國民黨已經走火入魔到失去理智，胡言亂語，把達悟族人當作是貪小便宜的人，表達嚴正抗議，代表原住民族要求葉委員趕快道歉 ，「我們非常憤怒。」

伍麗華說，原住民族人都知道，面對核廢料儲存廠的痛已經歷經40年，侮蔑蔑視蘭嶼人所做的努力，核廢料對達悟族人叫做惡靈，惡靈夢魘纏繞40年，一致希望把核廢料遷出，葉毓蘭將被迫接受補償視為捨不得優惠，是侮辱蘭嶼人，也侮辱原住民，凸顯內心刻板印象，蘭嶼族人昨天不斷打電話表達族人抗議外，也要求必須要把核廢料遷出，沒辦法處理核廢料問題，絕對不能重啟核四，核四議題是不能接受的。

黨團幹事長劉世芳說，葉毓蘭委員要安排考察到蘭嶼現場，若在現場講出這種話，蘭嶼人一定會淌血，在傷口上灑鹽，國民黨主席朱立倫要讓國民黨不分區委員道歉。