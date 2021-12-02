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蔡總統：台灣位處民主防線最前線 願分享經驗

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
蔡英文總統。本報系資料照
蔡英文總統。本報系資料照

蔡英文總統今天出席「2021開放國會論壇」，蔡總統致詞時表示，台灣曾經歷過威權統治，台灣人走過艱辛民主化過程，建立強韌有活力的公民社會；台灣在民主防線最前線，願意分享經驗，跟所有民主夥伴一起捍衛、共享民主自由價值。

開放國會論壇共有20國、26位國會議員和國內外學者透過實體和線上形式參與，聚焦後疫情時代之開放國會——韌性之全球案例及2022年後之規劃。

蔡總統表示，今天參與論壇的國家都是民主社群重要成員，國際形勢變化、威權持續擴張，大家的目標就是打造堅實的民主陣營，共同強化民主韌性。這些年來在政府、國會與公民團體努力下，台灣也持續邁向開放政府、開放國會目標。

蔡總統指出，台灣努力的成果，包括今年立院推出開放國會行動方案，行政院也啟動開放政府國家行動方案，為了加入開放政府夥伴聯盟，台灣一步一步打下基礎。她說，這幾年台灣持續加強和民主夥伴得合作，過去台美建立的全球合作GCTF，有越來越多對象加入，從印太地區擴展到歐洲，有更多夥伴交流。

蔡總統表示，台灣在民主防線最前線，願意分享經驗，跟所有民主夥伴一起捍衛、共享民主自由價值。今天論壇每一位貴賓的寶貴經驗、交流，都有助於彼此深化民主發展。要感謝今天參與，期待未來繼續加強合作，讓民主現更堅實。

蔡英文

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