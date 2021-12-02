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美眾院議長波洛西祝賀開放國會論壇：美國和台灣站一起

聯合報 / 記者徐偉真／台北即時報導
外交部、立法院、美國國際民主協會及台灣亞洲交流基金會，今明兩天在台北喜來登飯店共同舉辦「2021年開放國會論壇」。記者徐偉真／攝影
外交部、立法院、美國國際民主協會及台灣亞洲交流基金會，今明兩天在台北喜來登飯店共同舉辦「2021年開放國會論壇」。記者徐偉真／攝影

開放國會論壇今天登場，美國聯邦眾議院議長波洛西（Nancy Pelosi）特別致函祝賀。波洛西表示，美國持續和台灣站在一起，對於保障自由、民主和人權的承諾堅定不移，美國國會期待和台灣及其他國家促進和平和進步。

外交部、立法院、美國國際民主協會及台灣亞洲交流基金會，今明兩天在台北喜來登飯店共同舉辦「2021年開放國會論壇」，蔡英文總統及副總統賴清德都出席致詞，立陶宛國會友台小組主席馬瑪竇（Matas Maldeikis）更率波羅的海三國議員訪台，貝里斯眾議院議長伍姿也出席。今年開放國會論壇主題為「後疫情時代之開放國會：韌性之全球案例以及2022年後之規劃」，論壇以實體與視訊混合方式舉行。

波洛西表示，美國持續和台灣站在一起，對於維護台灣人民的自由、安全和人權的承諾堅定不移，美國努力深化雙方無法動搖的情誼，美國國會期待促進美國和台灣及其他國家之間的和平和進步。

立法院長游錫堃臉書上表示，他很高興及感動收到波洛西的信，台灣與美國共享自由民主的價值，這次論壇能夠受到美國國會的支持與肯定，讓堅若磐石的台美關係，更加穩固。相信在未來台美持續推動雙邊關係之下，一定能維持印太地區的和平與繁榮。

美國國際民主協會（NDI）會長米德偉（Derek Mitchell）說，沒有民主體制是完美的，但台灣這些年來處在最前線，面對不斷的威脅仍持續強化民主，台灣如今成功的民主故事令人敬佩，也是重要合作夥伴。

美國聯邦眾議院議長波洛西（Nancy Pelosi）特別致函祝賀開放國會論壇，美國持續和台灣站在一起，對於保障自由、民主和人權的承諾堅定不移，美國國會期待和台灣及其他國家促進和平和進步。圖／取自立法院長游錫堃臉書
美國聯邦眾議院議長波洛西（Nancy Pelosi）特別致函祝賀開放國會論壇，美國持續和台灣站在一起，對於保障自由、民主和人權的承諾堅定不移，美國國會期待和台灣及其他國家促進和平和進步。圖／取自立法院長游錫堃臉書

美國 立法院 游錫堃

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