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民眾黨高雄議員第一波提名3人 劉宥廷批黑箱 黨部反擊

聯合報 / 記者王慧瑛／高雄即時報導
民眾黨高雄市黨部主委張其祿說，市議員被提名人會有下一波作業，高雄市長選舉目前還在找人選，正多方接觸。圖／張其祿團隊提供
民眾黨高雄市黨部主委張其祿說，市議員被提名人會有下一波作業，高雄市長選舉目前還在找人選，正多方接觸。圖／張其祿團隊提供

民眾黨12月1日公布2022地方選舉第一波提名名單，高雄市議員被提名人包含旗鼓鹽選區劉家榮、三民區李佳玲、左楠區莊貽量，也表態要投入左楠區的前媒體人劉宥廷批黨內黑箱作業，竟沒收初選不顧程序正義，也強調會以無黨籍參選到底。

民眾黨不分區立委兼高雄市黨部主委張其祿說，劉宥廷今年9月才加入民眾黨，10月就出現違紀行為，中評會調查期間仍繼續再犯，自11月24日起，已被祭出停權1年處分，若劉繼續傷害黨，下一步就是開除黨籍。

對劉宥廷指控黨部黑箱作業，開民主倒車，張其祿說，不是繳了黨費，表態想參選就能參加初選，沒有任何一個政黨是這樣的，一切要按照黨內制度，劉違紀在先，卻反過來控訴黑箱作業質疑遊戲規則，讓人啼笑皆非。

劉宥廷1日晚間以「既得利益者刻意阻撓，無法澆熄真心服務的熱忱」為主題發文，他說，此刻感受是真心換絕情，認清既得利益者為了自身利益，竟肆無忌憚打壓年輕人，這對一個新興政黨的傷害是難以彌補的。

他說，爭取被提名過程遭遇許多不公平對待，他準備好資料向地方黨部報備參選，沒想到資料被刻意擱置1個月，主動聯繫也遭遇藉故拖延等困境，幾經波折最終仍是不公平結果，既無協調程序，連一個公平、公開初選機制都不願意給新人機會，讓人氣憤又難過。

「參與選舉，最需要的就是公平正義！」劉宥廷說，公平正義被既得利益所掩蓋，對民眾黨未來發展將是極大傷害，如果民眾黨還不正視問題嚴重性，「這個黨還有未來嗎？」他強調服務地方信念不會因為這次挫折而動搖，堅持走自己的路，無法獲得民眾黨提名，會用無黨籍身分參選到底。

張其祿表示，第一波名單中包含高雄市3名市議員被提名人，接下來還會有第二波作業。高雄市長選戰是否也會派人出征，張其祿透露，市長選舉目前還在找人選，正多方接觸。傳出反萊劑醫師蘇偉碩有和民眾黨接觸，張其祿表示，好的人才都歡迎，蘇偉碩則說，他參選與否目前沒有多想，當前更重要任務與目標是衝刺公投，才能展現人民意志。

前媒體人劉宥廷爭取民眾黨高雄市左楠區市議員提名，街頭有多面宣傳看板。圖／劉宥廷提供
前媒體人劉宥廷爭取民眾黨高雄市左楠區市議員提名，街頭有多面宣傳看板。圖／劉宥廷提供
前媒體人劉宥廷（中）積極爭取民眾黨高雄市左楠區市議員提名，透過公投宣傳等議題上街，加強曝光，如今被提名落空，他表示會用無黨籍選到底。圖／劉宥廷提供
前媒體人劉宥廷（中）積極爭取民眾黨高雄市左楠區市議員提名，透過公投宣傳等議題上街，加強曝光，如今被提名落空，他表示會用無黨籍選到底。圖／劉宥廷提供
傳出反萊劑醫師蘇偉碩有和民眾黨接觸，蘇表示，他參選與否目前沒有多想，當前更重要任務與目標是衝刺公投，才能展現人民意志。本報資料照片
傳出反萊劑醫師蘇偉碩有和民眾黨接觸，蘇表示，他參選與否目前沒有多想，當前更重要任務與目標是衝刺公投，才能展現人民意志。本報資料照片
爭取民眾黨高雄左楠區市議員提名落空，前媒體人劉宥廷在臉書抒發不滿。圖／劉宥廷提供
爭取民眾黨高雄左楠區市議員提名落空，前媒體人劉宥廷在臉書抒發不滿。圖／劉宥廷提供

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