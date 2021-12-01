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雙城論壇沒當面說 柯文哲晚間發臉書提共機全勤擾台

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
近期共機擾台頻繁，柯文哲儘管今天雙城論壇無觸及此話題，但晚間柯在臉書提到，11月共機全勤擾台，我國空軍廣播驅離次數高達116次，台灣海峽被國際認為是地球上最危險的地方，對立不斷激化，限制了迴旋的空間。圖／引用自柯文哲臉書
近期共機擾台頻繁，柯文哲儘管今天雙城論壇無觸及此話題，但晚間柯在臉書提到，11月共機全勤擾台，我國空軍廣播驅離次數高達116次，台灣海峽被國際認為是地球上最危險的地方，對立不斷激化，限制了迴旋的空間。圖／引用自柯文哲臉書

2021台北上海雙城論壇今天順利落幕，台北市長柯文哲晚間也在臉書表示，雙城論壇被汙名化太久，今天透過視訊會議，全場開放，全程聚焦創新科技、動物保育、音樂文化三大主題。這就是城市間的互動交流，柯說，沒有什麼不能說的秘密，相較於關起門自說自話，他倒認為雙城論壇是一個機會，為台灣人當面說出心裡的話。

對於柯曾在總質詢承諾議員，雙城論壇向對岸表達請中國不要再共機頻擾台的想法，儘管柯在論壇上沒提到，不過他晚間也在臉書表示，11月共機全勤擾台，我國空軍廣播驅離次數高達116次，台灣海峽被國際認為是地球上最危險的地方，柯說，對立不斷激化，限制了迴旋的空間。

柯文哲也提到，居高位者帶頭喊打，結果不只企業憂心被戴紅帽、綠帽，連兩岸的婚姻都受困在惡意螺旋裡。爭吵、鬥爭、對立無止境…其實，不管是台灣或中國大陸，政治對人民的束縛都一樣，上位者無所謂，然而被殃及有苦說不出。有冤沒得申的，都是人民；受害的也只有人民。

柯文哲說，面對嚴峻的情勢，他還是認為一定要對話，要用對等、和平的方式解決爭端。對內、對外，他都是說，「對話比對抗好，交流比斷流好、友善比仇恨好」。呼籲不只今日的雙城論壇，他希望不分朝野，大家要共同促成兩岸有意義的對話、共同穩定兩岸關係的長遠發展，才是負責任的領導人應有的表現。

雙城論壇 柯文哲 婚姻

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