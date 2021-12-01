蘇貞昌搭行政專機挨批 羅秉成：勿再刻意政治操作
國民黨立委今上午針對行政院長蘇貞昌搭乘行政專機進行公投宣講有所質疑一事，行政院發言人羅秉成晚間表示，有關院長公務行程所搭乘之交通工具，皆依照相關規定辦理，並無問題，希勿再刻意政治操作，浪費社會資源。
蔡總統、蘇揆近期頻繁搭乘空軍行政專機南下進行公投宣講，遭藍委批評違反行政中立，違法使用國家機器。
羅秉成晚間針對此事重申，行政院依法是此次四大公投案的反方當事人，行政院不僅以反方身分參與中選會所舉辦之十二場次意見發表會，且銓敘部今年五月已有說明，「行政機關對於公民投票案所涉及之重大政策，本於政策推動的權責，本有義務對外界說明並辯護政策立場，適時澄清相關資訊」，因此行政院長親赴地方進行政策宣講，向人民報告政府的反方立場與理由，本是職責所在，既是義務也是公務，在職務上是應該的、合法的也是正當的。
羅秉成表示，有關院長公務行程所搭乘之交通工具，皆依照相關規定辦理，並無問題，希勿再刻意政治操作，浪費社會資源。
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