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展現台美關係良好 美國四州今年在台復設辦事處

聯合報 / 記者徐偉真╱台北即時報導
美國各州政府辦事處協會今天和外交部合辦酒會。記者徐偉真／攝影
美國各州政府辦事處協會今天和外交部合辦酒會。記者徐偉真／攝影

美國蒙大拿州、關島等四個州今年加入「美國各州政府辦事處協會」（American State Offices Association, ASOA）。外交部北美司長徐佑典今天表示，這兩年看到這一波各州政府願意恢復設立台灣辦事處，展現台美關係良好，他也透露賓州已通過決議案要在台設處，期待明年有更多好消息。

ASOA今天和外交部合辦酒會，ASOA會長Sean Fogarty、徐佑典、美國在台協會台北辦事處（AIT/T）商務組組長歐德瑞（Brent Omdahl），及美國多州州長出席。

徐佑典致詞時表示，協會在台灣推動的不只是商務，他昨天也和兩位處長在中正大學推廣教育，因為多年來的合作，商務、經濟和科學上都往前邁進，相信未來有這些積極合作，會把台美關係從聯邦政府到地方層級都往前推進。

徐佑典受訪時表示，這兩年有四個州在台灣復設辦事處，這一波除了展現台美關係良好外，就全球整體經貿來說，也是各州在疫情期間看到台灣在供應鏈所扮演的角色，將台灣視為通往印太地區的跳板，美國中西部有些州對在台設辦事處有意願，賓州今年稍早通過決議案，也通過撥款法案，我在美的辦事處正努力推動，希望抓緊機會，希望明年有更多好消息跟大家報告。

關島台灣辦事處處長嚴樹芬表示，關島辦事處今年的更動及加入協會代表從觀光旅遊推廣延伸到經濟貿易教育等領域，加強兩邊的結合和交流，希望能進行更多雙方的交流往來，關島參加協會後得到很多協助，希望未來能有更多人到關島投資。

美國在台協會 關島

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