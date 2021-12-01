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獨／菱傳媒剛上線 徐中雄閃辭董事長

聯合報 / 記者林政忠／即時報導
新網路媒體「菱傳媒」11月中旬甫上線，原掛名董事長的前立委徐中雄已閃電請辭。圖／聯合報系資料照片
新網路媒體「菱傳媒」11月中旬甫上線，原掛名董事長的前立委徐中雄已閃電請辭。圖／聯合報系資料照片

新網路媒體「菱傳媒」11月中旬甫正式上線，原掛名董事長的前立委徐中雄已閃電請辭。徐中雄今天受訪表示，他是一個退休的人，本來認為創辦一個媒體可為社會做一點事，卻沒想到菱傳媒主導者和他的理念差距那麼大，他不可能把畢生的政治聲譽交付給對方，因此在菱傳媒發刊前已請辭。

「菱傳媒」取菱角黑白分明之意，原掛名無給職董事長是縱橫政壇30年的徐中雄，董事則包括學者陳以亨、陸委會主委辦公室前主任施威全等人，資本額5000萬元，初期招募約10名記者，主打政治性質的調查報導，引發關注。

菱傳媒起手式為追打顏家土地資產的系列報導，今天更刊登上中下3篇「蔡英文博士證書3版本都是真」報導，引發各界議論。

徐中雄說，他本來認為創辦一個媒體，可以為社會做一點事，這跟國民黨、前總統馬英九、國安會前秘書長金溥聰或派系一點關係都沒有，原來想圓夢，只是沒想到主導者和他的理念差距那麼大，籌備過程很多事情都沒告知他，「我形同被架空」。

他也表示，很多新聞處理都有既定立場，例如在中二選區補選前，在沒有人任何爆料下，就去主動調查顏家，擺明在幫另一個陣營助選；「蔡英文論文門」也無法推翻論文為假的質疑，如何能為博士證書真偽來背書，既定立場都太鮮明，都不符合原本「只問是非、不問立場」原則，無法達成媒體獨立性。

徐中雄說，早在1個多月前他已請辭董事長，「這些報導都跟我無關」。

蔡英文 國安會

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