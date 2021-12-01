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歐洲商會盼提升能源 蔡其昌：努力中

台灣醒報 / 記者鄧玉瑩╱台北報導

針對日前歐洲商會希望政府能有效領導能源政策、並加強再生能源研發，以增進投資意願等議題，立法院副院長蔡其昌1日在商會餐敘中回應；「台灣會朝向聯合國推動的『2030永續發展目標」（SDGs）邁進。』經濟部次長曾文生也強調，台灣能源政策一直積極推動中。

歐洲商會於1日中午舉辦「低碳倡議會議」，由於11月25日歐洲商會發布2022年建議書，以「台灣揚名全球的契機」為主題，指出若要提高歐洲國家廠商來台投資意願，應有效領導台灣能源政策問題、按部門劃分脫碳藍圖、加速推廣再生能源、建立電網與電力儲存基礎設施，此外還有台灣沒有和國際接軌的住宿、入境等相關規範。

總統下令淨零排放

立法院長蔡其昌表示，蔡英文總統已宣示台灣積極部署在2050年達到淨零排放目標的路徑，透過減少碳排放，來降低氣候變遷的速度，進而縮小災害，讓人類及萬物都有永續生活的環境。政府已正推動能源轉型，包括製造、運輸、住宅、農業等部門，也正進行系統性的減碳策略。

蔡其昌進一步表示，未來台灣碳排計算和交易，都會和銀行放款有關，企業投資放款、交通智慧運輸系統設計、電動機車、汽車產業等，也都會以「2030永續發展目標」（SDGs）為準則，立院對於相關修法也會予以監督，當然民間對此政策有質疑，不過政府也會透過補貼及獎勵措施，輔助傳統行業脫碳，使整個國家朝向淨零排放目標。

再生能源是目標

經濟部次長曾文生指出，發展再生能源也是台灣淨零減碳的重要目標，目前光電、風電視短期、且有潛力的，未來台灣高度關注的再生能源有兩項，一是地熱，二是海洋資源，這些不但能發展出儲能系統，還可以發展智慧電網、使電網穩定，是極佳的電力投資，也是最新的減碳發電方式。

曾文生表示，再生能源對台灣的能源發展是有利的，因為透過整個結構轉型，達到能源轉型、產業轉型，對台灣總體經濟是一大挑戰，但挑戰過後將會有更龐大的發展空間和機會。

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再生能源 減碳

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