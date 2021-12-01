游錫堃接見貝里斯眾議院議長伍姿 9年後再見倍感親切

立法院長游錫堃今天下午接見來台參加開放國會論壇的貝里斯眾議長伍姿。由於今年適逢貝里斯獨立建國40週年及台貝建交32周年，游錫堃特別在會談開始表示祝賀，並感謝貝國政府持續以致函、發言等具體行動支持台灣加入國際組織。

立法院、外交部與美國國際民主協會(NDI)共同主辦「2021開放國會論壇」將於12月2至3日在喜來登飯店舉行，共計21國37位國家議員及專家學者共同參與，其中有6國15位成員親自來台訪問、參與盛會。

貝國參議長特倫琪及伍姿曾於今年元月來函，請游錫堃協助推動「台貝經濟合作協定ECA」的審議，因此游也開心的和伍姿分享合作協定已經立法院審議通過的好消息，並期待兩國能透過此協定，加強在經濟上的合作與交流。

游錫堃表示，貝國前總理穆沙（Hon. Said Musa）2002年時曾率團來台灣訪問，時任行政院長的他特別邀請穆沙總理一起到平溪看天燈，現在回想起來，很想念穆沙總理。

伍姿則在確認穆沙總理訪台行程後透露，其實她也是該次訪問團成員，當時她是隨任外交部長的夫婿來台，所以和游在當時就已見過面，這次能再次相見也倍感親切。

隨後雙方除就各項發展議題上持續合作及台貝邦誼緊密發展等議題交換意見外，伍姿也代表該國政府及人民表達對我國的支持，期待兩國的邦誼能持續深化。她也對我國女性參政留下深刻印象，將回國推動女性平權議題。

晤談結束游錫堃特別致贈伍姿立法院議事槌及台灣有機茶，希望訪賓此行能對台灣美麗風情及人民友善熱情留下深刻印象。