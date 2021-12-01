民眾黨2022首波提名35人 北市人選難喬最快明年初出爐

台灣民眾黨今召開中央委員會，確認通過2022年大選首波提名名單，包含26名縣市議員被提名人、8名鄉鎮市民代表被提名人、1名里長被提名人。其中有參選人數爆炸的台北市，目前仍在評選階段，中央委員表示，台北市名單最快在明年1月初出爐，才能趕上明年1月9日的黨代表大會

民眾黨指出，由於參政素人居多，考量知名度、選區經營等因素，提前啟動提名作業，首波提名人共包括男性30名、女性5名，各選區分別為苗栗縣12名、新北市12名、高雄市3名、台南市4名、新竹市2名、台中市2名。

民眾黨表示，首波35人名單，過半為政治素人，碩士以上逾15人，27人年齡介於30歲至49歲，顯見民眾黨高學歷及年輕化的特質，並也包含現任鄉鎮市民代表、里長及原住民、新住民。黨主席柯文哲也責成盡速舉辦選戰培訓營，協助被提名人學習相關選戰技巧，全力投入選區經營。

不過，雖民眾黨搶先各黨推出首波2022提名名單，但「大本營」台北市卻未有人選出爐，黨內人士指出，台北市12月才啟動評鑑程序，進度較為落後，另也有人憂心，黨員評鑑40%、幹部評選40%、評鑑小組20%的評鑑機制，黨部主委及幹部的影響力過大，加上部分擬參選人帶黨公職參選，有違公平性，恐讓參選爭議頻傳的台北市，再添異音。

有中央委員則表示，本月底選決會預計討論第二波名單，最快明年1月初經中央委員會確認通過，首波台北市提名人選也預計在此時出爐，「否則黨代表大會提名人上台時，卻獨缺台北市，氣勢很難看」。至於各縣市首長提名人選，目前未討論，可能在明年中各黨人選浮上檯面後，才會有明確動作。