【重磅快評】勞動部先斬後奏 比謝曉星未審先判更可議

民眾黨立委指經濟部為了大潭電廠趕工，由台電以「大潭電廠增建燃氣複循環機組發電計畫工程」為名，十月核准引進多達四百名泰國移工入境，外界質疑政府無視上萬個長照家庭急需看護移工照顧家人，只能苦撐過政府的申請關卡，但為了推動特定工程卻可用「專案」火速放行，官民資源不對稱的情況一再上演。

勞動部回應，大潭電廠工程是五月境管前即已獲勞動部許可聘雇移工，隨後向指揮中心專案申請入境，勞動部全程掌握狀況，所謂「一問三不知」是「子虛烏有，絕非事實」。

勞動部拿什麼理由回應都好，卻偏偏拿大潭電廠工程是五月十九日境管前即已獲勞部許可聘雇移工為擋箭牌，看似理由充分，但時光倒轉，當時珍愛藻礁公投熱烈連署，並在境管前的五月十四日獲中選會宣布公投成案，勞動部刻意忽略公投進度，反而趕在境管日之前火速放行大潭電廠工程移工案，此種心態十分不可取，甚至可以說比原能會主委謝曉星說「同意核四重啟的機率是零」還要可議！

核四是否重啟商轉即將公投，本月初原能會主委謝曉星在立法院答詢時表示，他尊重公投的結果，但原能會同意重啟核四的機率是零。謝曉星並指核能非綠能，台灣現階段不適合發展核能。謝的說法被在野黨立委與核能專家認為不符國際認定核能是綠能的現實，而公投都還沒有投票，謝曉星說同意的機率是零，簡直是「未審先判」。

對照謝曉星，勞動部在處理大潭電廠工程引進400名移工案，其中的爭議性確更大。今年五月間，勞動部明知珍愛藻礁公投已超過連署門檻，中選會並於五月十四日依法公告核四重啟公投、珍愛藻礁、反萊豬與公投綁大選公投案成立案，而大潭電廠工程專案引進移工案與珍愛藻礁公投互相牽動，專案引進移工意在加速三接工程進行，而珍愛藻礁公投是以「您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？」為訴求，在公投成案後，勞動部仍放行移工案，這不是護航，又是什麼？

如果原能會主委謝曉星在核四公投前說「同意重啟核四的機率是零」是未審先判，那勞動部在珍愛藻礁公投成案後，猶不加斟酌，就同意大潭電廠引進四百名泰國移工，這不僅僅是未審先判，以人民是頭家的角度來看，這簡直是「先斬後奏」了，爭議性豈會在謝曉星之下？而「共犯」則是手握境管大權的中央流行疫情指揮中心，對於上萬個長照家庭苦盼看護移工無動於衷，只知道看高層臉色行事，難道真要人民拍桌子才會警醒？