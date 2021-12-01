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雙城論壇舉辦 陸委會邱太三：接受跟鼓勵　

聯合報 / 記者陳政錄／台北即時報導
陸委會主委邱太三。記者陳政錄攝影
陸委會主委邱太三。記者陳政錄攝影

台北上海雙城論壇今登場，就疫情期間兩岸城市透過線上交流，以及台北市長柯文哲的兩岸論述，陸委會主委邱太三1日下午受訪指出，「確實有相當程度的一個了解」，強調論壇的舉辦和內容，只要符合政府的政策和法規，都可以去接受跟鼓勵。

邱太三表示，只要兩岸之間，進行合乎法令且健康有序的交流活動，特別是城市間的交流，「我們基本上都不反對」，也認為它（雙城論壇）會帶來兩岸一定程度的健康互動。

邱太三重申，所以呢，對於雙城論壇，「我們當然有一定程度的膫解」，相信只要符合政府的政策跟法規，都可以去接受跟鼓勵。

至於中國大陸在推進兩岸交流時，也持續提升對台軍事威脅，邱太三首先表示，中國大陸經濟的崛起，全世界都樂觀其成，也期待能藉此改變他們（指大陸）的社會跟政治結構。但面對如今的國際局勢，邱太三坦言，中國大陸經濟崛起後，軍事擴張不只造成區域緊張，也對我（指台灣）帶來一定程度的威脅。

邱太三表示，就「台灣、中華民國」而言，我們是一個小國，誠如國防部長邱國正所說，需要進行一定的準備、提升自我防衛能力，這也是確保台灣安定的一股重要力量。

談到大陸在公告「台獨頑固份子」清單後，遠東集團在大陸業務遭查處，邱太三認為，台商在中國大陸經濟發展的過程中，扮演重要的腳色，應該給予確切的保護，而非干擾，特別是政治因素的干擾，這不僅對台商是很大的打擊，也造成國際社會跟台灣人民的反感。

邱太三提醒，台商在大陸經營，可能需要重新評估，是否會獲得確切的保障，我方也認為，中國大陸應該要適可而止。他補充，政府除了呼籲台商赴陸投資須審慎外，行政院跟國發會也正在朝持續跟擴大的方向，研擬歡迎台商回台投資相關方案。

就台北上海雙城論壇舉辦，台北市長柯文哲1日下午於致詞時說，他對兩岸關係的立場沒有變，重申兩岸交流應基於五個互相，並指疫情不會一直存在，兩岸也不可一直僵持下去，仍然必須面對共同問題來解決問題；上海市長龔正說，「我們將繼續秉持兩岸一家親理念，一如既往關心和支持台胞台企在滬發展」，他提到，希望兩地攜手努力，合譜雙城合作新篇章，同創美好生活新未來，共圓中華民族偉大復興中國夢。

邱太三 台商

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