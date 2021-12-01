蘇治芬臉書千字文 道盡對李應元虧欠

民進黨立委蘇治芬今天在臉書以千字文追悼駐泰前代表李應元，文中除了透露天人永隔的不捨，也指出對李應元有「兩個波段」虧欠；第一是請他回來當副縣長和選下一屆縣長，第二是李應元跟李進勇、劉建國拚民進黨黨內縣長初選那一段。蘇治芬指出「你已植存樹葬，一坟如土，願塵灰揚起，如你的大氣和笑容，原諒我吧！」

蘇治芬說，「二個波段我都有負應元，我從沒否認」，第一個波段是2008年她在台大醫院體檢時發現了腦內有一個白點，覺得身體狀況會撐不過跟張家對峙的連任攻勢，所以請應元回來提前佈署，並答應會做他的總幹事，只有要求應元，不要對外提及她的身體問題，後來當然不如期待發展。

蘇治芬說，但主要還是地檢偵辦動作很大，幾個月來直指向她，且已多人被控，雖知自己在法律上不可能有問題，但敏感告訴她這是政治上誣陷的佈局，而且是在對付民進黨，已是在進行政治清算和鬥爭，所以輕忽不得，事後也應證她的顧慮是正確的，也跟當時陳雲林來台灣有關。

蘇治芬說，才回過頭告訴應元，可能有難，必須用政治危機來面對，所以選舉託他之事要暫緩，否則會陷入更大的危機。在牢裏時，時任黨中央秘書長蘇嘉全主張應趕快提名她尋求連任，免得政治局勢陷入對方操弄之下，這些過往事，要感激應元，還有當時百分百相信她的蔡英文黨主席。

蘇治芬說，還有第二波段對應元的虧欠，第二波段她大力支持李進勇通過黨內縣長初選這一關。以當時的政治氛圍，認為要由李進勇出缐，才能挑戰張家的地盤結構，把對應元的應允擱在一邊，「對他造成我無以彌補的錯誤和遺憾，令我想來就悲痛不已。」

蘇治芬說，她行事一向自許要磊落，但還是犯了不少錯誤，總是自以爲自己是為大局，不知人世間情懷有欠會伴她悔不自己「唉！政仕一途、黨內情義，我的成長訓練課程就是面對國民黨，當危機在旁的時候，首要顧全的是不能讓國民黨得逞，葬掉了為台灣，為我的故鄉執政的契機。」