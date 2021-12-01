影／竹市獨有第5公投 不分政黨齊喊同意「喝好水」

12月18日公民投票日在即，新竹市獨有一項全台首次的地方公投也要上場，台灣乾淨水行動聯盟與多個民團今天齊聚頭前溪左岸隆恩堰旁高灘地，疾呼「喝好水，我同意」等口號，立委邱顯智、高虹安等民代也不分黨派來支持，呼籲新竹市民投下同意票。

台灣乾淨水行動聯盟今天會同社區大學全國促進會、主婦聯盟環境保護基金會與新竹縣市5的社區大學夥伴等團體，宣傳新竹市首件地方公投案，希望新竹市民當天踴躍投票，並同意市府應訂定廢汙水管理自治條例，專管回收廢汙水，勿排入取水口上游。

台灣乾淨水行動聯盟理事長彭桂枝奔走多時，發動連署並推動地方公投，她坦言公民團體力量不足，希望大家不分黨派都能支持，讓更多市民知道公投的消息，尤其在現在4大公投一片混亂的時刻，能藉此回歸公民投票的意義，讓政府聽到公民的聲音。

時代力量立委邱顯智與黨籍議員林彥甫、廖子齊、蔡惠婷；民眾黨立委高虹安、民進黨新竹市議員曾資程、李妍慧、勞動黨新竹縣議員羅美文等多名民代也到場支持，高喊「1218，投出水未來」的口號，原訂出席的國民黨立委鄭正鈐，則未現身記者會。

「希望大家都能站出來，讓喝好水的公投案過關！」邱顯智說，新竹人飲用水來自頭前溪，但其實許多工業廢水、掩埋場，甚至是殯儀館廢水都直接排入頭前溪中上游，對人體造成危害，希望大家能支持此項公投案，督促政府用專管方式處理守護健康。

高虹安也說，2010年聯合國宣示表明「給予人民乾淨水和衛生設施是基本人權」，這樣的宣示應是針對未開發國家，但在台灣的新竹科技城，想要喝到乾淨水，變成了卑微的要求，現況就是新竹市廢汙水處理設施不足，她希望大家投下同意票，敦促市府訂定自治條例，保障民眾喝到乾淨水，也強調跨黨派一起發聲，是台灣最美的風景。

民進黨市議員李妍慧也出席相挺，她說，新竹市的公投自治條例就是因為乾淨水運動而催生，期許這項公投成為第一個新竹市民成功通過的公投案，也強調頭前溪是大新竹的母親河，「廢汙水處理絕對不是單一縣市能解決處理的」，專管處理排放是未來重要的方向，但地處下游的新竹市其實能做的有限，之後還需要大家繼續共同努力。