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葉元之酸蔡英文 論文比鹿鼎記「四十二章經」還神秘

聯合報 / 記者張睿廷／新北即時報導
葉元之呼籲，蔡英文應該公布自己的論文口試老師是誰，如此才能釋疑。圖／葉元之提供
葉元之呼籲，蔡英文應該公布自己的論文口試老師是誰，如此才能釋疑。圖／葉元之提供

蔡英文總統論文事件近日再度引起討論，新北市議員葉元之認為，蔡英文的論文比鹿鼎記當中的「四十二章經」還神秘，沒有人找得到，且只要總統公布論文口試委員就可釋疑，為什麼不敢這麼做，大家真的很好奇她究竟是如何取得論文的？

葉元之說，論文取得必須要先經過口試考試，而蔡英文總統所畢業的倫敦政經學院（LSE），否認持有她的口試報告及委員名單。這這是否代表蔡英文沒有論文？

葉元之表示，總統府發言人的回應軟弱無力，而且迴避問題，只能跳針說，「LSE校方已公開證實過蔡博士，確實於1984年取得法律博士學位」。

葉元之提到，大家現在不是質疑她的學位是不是真的，而是她到底有沒有論文？是怎麼取得學位？總統府一直閃避，凸顯有難言之隱。蔡英文確實於2019年公開過她所謂的「博士論文」，而且將之交給國家圖書館保存，但是，若沒有經過口試考試，誰知道她公布的是不是真的論文。

葉元之說，古今中外所有的畢業學生裡，就屬蔡同學的遭遇最離奇。三個學校圖書館裡都沒有她的論文，學院也沒有她的口試紀錄。 此外，蔡英文1984年交給政大的博士論文題目，也跟目前保存在國家圖書館的題目不同。

葉元之指出，蔡英文的論文真的比鹿鼎記裡的「四十二章經」還神秘、還難找。其實面對外界的質疑，蔡英文只要公布她的口試委員就可釋疑，為何不敢這麼做呢？公布口試委員有這麼難嗎？

葉元之說，他敢大方的講出來，自己台大碩士論文其中一位口試老師，就是知名媒體人彭文正。想請問，「蔡同學妳的口試老師是誰呢？」

蔡英文 葉元之 圖書館

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