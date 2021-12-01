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安倍友台說 陳以信提醒：釣魚台是中華民國的

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
國民黨立委陳以信。本報資料照片
國民黨立委陳以信。本報資料照片

日本前首相安倍宣稱台灣周邊面臨的挑戰，這與尖閣諸島（釣魚台）、先島群島、與那國島等日本的領土、領海所面臨的挑釁沒有兩樣。國民黨立委陳以信提醒，「釣魚台是台灣的、是中華民國的，不是日本的」。外交部和駐日代表謝長廷應該表明立場，台灣不能因為台日友好，就任憑一言喪邦，自甘把釣魚台送給日本人。

陳以信表示，日本安倍前首相今早在對台視訊會議中指出，「台灣有事」，等同「日本有事」，等同「日美同盟有事」。他認為，安倍前首相支持台灣是好事，但請不要藉機吃台灣豆腐。

陳以信表示，安倍在演講中說：「説到台灣周邊面臨的挑戰，這與尖閣諸島（釣魚台）、先島群島、與那國島等日本的領土、領海所面臨的挑釁沒有兩樣。」他說，這話中說釣魚台是日本領土，這點恕他不能接受。

陳以信強調，「釣魚台是台灣的、是中華民國的，不是日本的」。針對安倍這句話，外交部應該表明立場，駐日代表謝長廷應該表明立場，台灣不能因為台日友好，就忘記守土有責，任憑一言喪邦，自甘把釣魚台送給日本人。

日本 釣魚台 陳以信

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