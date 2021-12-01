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雙城論壇登場／柯文哲維持五個互相 龔正再提兩岸一家親

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
柯文哲致詞表示，他的兩岸關係立場一直都沒改變，「我還是認為交流比斷流好，對話比對抗好，友善比仇恨好」，並重提「五個互相」基調，「互相認識、互相了解、互相尊重、互相合作、互相諒解」。記者杜建重／攝影
柯文哲致詞表示，他的兩岸關係立場一直都沒改變，「我還是認為交流比斷流好，對話比對抗好，友善比仇恨好」，並重提「五個互相」基調，「互相認識、互相了解、互相尊重、互相合作、互相諒解」。記者杜建重／攝影

台北上海雙城論壇今天登場，台北市長柯文哲、上海市長龔正視訊同台。龔正致詞再提「兩岸一家親」，表示兩岸同胞都是中國人、都是一家人、血脈相連、骨肉天親，期待兩地攜手努力，合譜雙城合作新篇章，同創美好生活新未來，共圓中華民族偉大復興的中國夢。柯文哲致詞則完全照講稿念，柯說，他的兩岸關係立場一直沒改變，「我還是認為交流比斷流好，對話比對抗好，友善比仇恨好」，並重提「五個互相」基調，「互相認識、互相了解、互相尊重、互相合作、互相諒解」。

今年台北上海雙城論壇因受疫情影響，縮小規模仍採視訊辦理，龔正表示，兩岸同胞都是中國人，將繼續秉持兩岸一家親理念，一如繼往，支持台胞台企在上海的發展，為台胞在上海學習就業、生活提供更多便利，也為台企提供更好的投資環境，期待兩地攜手努力，合譜雙城合作新篇章，共圓中華民族偉大復興的中國夢。

柯文哲致詞提到，兩岸歷史、地理、語言和文化相近，經濟往來密切，但因政治隔閡而產生不同的理念和制度，疫情不會一直存在，兩岸也不可一直僵持下去，柯說，「我們仍須共同面對問題、解決問題，我對兩岸關係的立場一直都沒改變」，「我還是認為交流比斷流好，對話比對抗好，友善比仇恨好」。

柯表示，他主張兩岸交流要基於「五個互相」，也就是「互相認識、互相了解、互相尊重、互相合作、互相諒解」。處理兩岸事務的態度，就是「務實」，台北和上海兩市應該透過雙城論壇的平台，務實地解決人民所遭遇的實際問題。

龔正表示，雙城論壇是兩岸城市交流的響亮品牌，2010年以來，上海台北輪流舉辦雙城論壇，形成長期交流機制，已經簽署36項交流備忘錄，這次的論壇是以「新經濟、新發展為主題」，也期待與台北分享經驗，加強合作，今年簽署三項合作備忘錄，必將加深彼此了解，凝聚更多共識。

柯文哲則表示，雙城論壇是兩岸最大城市之間的交流平台，也是維持兩岸關係的重要管道。藉著雙城論壇，兩岸持續交流、累積善意、促進互信。雙城論壇超過10年的經驗也證明，這是兩岸應該走的方向。

柯文哲說，北市會善待在台灣的陸配、陸生、陸企，也希望在大陸的台灣人被善待、權益被保障，用和平對等方式解決爭議，兩岸交流的前提是雙方都願意聆聽對方的聲音，以更開放的態度來溝通，互相包容、促進融和、共享繁榮展望未來。

柯說，台北與上海將繼續為兩岸人民和平相處及兩岸關係和平發展而努力，也呼籲大家共同促成兩岸有意義的對話，共同穩定兩岸關係的長遠發展

龔正致詞時再提「兩岸一家親」，表示兩岸同胞都是中國人、都是一家人、血脈相連、骨肉天親，期待兩地攜手努力，合譜雙城合作新篇章，同創美好生活新未來，共圓中華民族偉大復興的中國夢。記者杜建重／攝影
龔正致詞時再提「兩岸一家親」，表示兩岸同胞都是中國人、都是一家人、血脈相連、骨肉天親，期待兩地攜手努力，合譜雙城合作新篇章，同創美好生活新未來，共圓中華民族偉大復興的中國夢。記者杜建重／攝影

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