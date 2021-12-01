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總統簽署跟騷法 徐國勇：警政署全面加強教育訓練

聯合報 / 記者鄭媁／即時報導
圖／取自徐國勇臉書
圖／取自徐國勇臉書

蔡英文總統今簽署「跟蹤騷擾防制法」，這部法案將在公布後6個月正式上路，蔡總統表示，未來對於不當的跟蹤及騷擾行為，公權力可以提早介入，提早防範危害。內政部長徐國勇表示，蔡總統對執行這部法案相當重視，總統後來也將簽署用筆贈送給他，他會做好總統交付的工作。

徐國勇指出，他已指示警政署，務必盡速並全面加強警察同仁的教育訓練，必要時也進行人力徵補，讓未來能夠有效執法。當跟騷行為發生，公權力便可以提早介入，遏止不當行為，讓民眾安心、保障安全。未來我們將繼續努力，讓國人生活更安穩。

針對「跟騷法」重點包括明定跟蹤騷擾8大類行為，像是監視觀察、尾隨接近、歧視貶抑、通訊騷擾、不當追求、寄送物品、妨害名譽、冒用個資；跟蹤騷擾行為就是犯罪，有期徒刑1年，違反保護令最重3年，攜帶危險物品加重關5年。

根據「跟騷法」，警察單位獲報後，就可以即時展開偵查、發動拘捕、搜索、移送等刑事強制處分；法院也可核發保護令，與預防性羈押等立即作為。

跟蹤騷擾 警察 徐國勇 蔡英文

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