承認負了李應元2次 蘇治芬千字文祈求原諒

台灣民意基金會董事長游盈隆上月發文悼念前駐泰代表李應元，並直指民進黨籍立委蘇治芬未兌現對李應元的承諾，導致李在政壇流浪，蘇治芬今天打破沉默說明原委，發千字文坦承負了李2次，祈求原諒。

李應元上月11日罹癌病逝，游盈隆12日在臉書（Facebook）發表「悼念英年早逝的李應元兄」一文，提及蘇治芬時任雲林縣長時，力邀李應元回雲林縣擔任副縣長，事後卻未實現讓李應元參選縣長的承諾。

蘇治芬當時以哀悼為重，治喪期後再對外說明；李應元家屬昨天舉辦告別式，隨後將其骨灰植存在法鼓山園區，回歸大自然。

蘇治芬今天在個人臉書發文，述說她與李應元過去，並提及擔任縣長任內婉拒支持游盈隆爭取不分區立委，雙方不歡而散後，至今兩人幾乎不曾談話。

蘇治芬寫到與李應元的波折其實有2段，一是請他回來當副縣長和選下一屆縣長，二是李應元跟雲林縣前縣長、現中選會主委李進勇及立委劉建國拚民進黨黨內縣長初選那一段，坦承「二個波段我都有負應元，我從沒否認」。

蘇治芬透露2008年第1任縣長期間，腦內長了一個白點，她擔心撐不過與張家對峙，請李應元回來提前部署、答應做李的總幹事；後來蘇治芬被指控貪污入獄11天，在牢裡時，黨秘書長蘇嘉全主張提名她連任，避免政治局勢被操弄。

至於2任屆滿後，李應元等3人拚黨內初選爭取接棒，蘇治芬認為，當時政治氛圍由李進勇出線，才能挑戰張家的地盤結構，於是把當年的應允擱在一邊。

蘇治芬說，自己的成長訓練課程就是面對國民黨，「對他造成我無以彌補的錯誤和遺憾，令我想來就悲痛不已」。

蘇治芬重申，自己對李應元有相惜、有感謝、有欠悔，願李的大氣和笑容，能原諒當下自以為在成全大局的她。