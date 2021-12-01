日本前首相安倍晉三視訊會議 林智堅邀辦市長高峰論壇

國策研究院今天舉辦「影響力論壇」，邀請日本前首相安倍晉三以「新時代台日關係」為題進行視訊演說。新竹市長林智堅出席論壇，並向安倍提出1個期待與1個邀請，期待未來深化台日科技、經濟合作，共同布局下世代半導體應用領域，並邀請日本科技城市與新竹市共辦市長高峰論壇，希望建立定期對話機制，穩定台日合作。

安倍晉三表示，日本與台灣未來面對的環境將充滿緊張與挑戰，因此在自由開放的民主架構下，台日應緊密結合在一起、持續不斷地努力。他個人也支持台灣加入CPTPP，在遵守法規、維護國際秩序，台灣具備加入CPTPP的充分條件。

「台灣有事等同日本有事，也可以說是等同於日美同盟有事。」安倍指出，中國軍事費用增加，對台灣的武力侵犯，無論是地理或空間，對日本國土都是重大危險，日本不容許發生如此事態。而這項認知北京領導層，尤其是習近平主席，絕對不能誤判。

最後，安倍還引用印度總理莫迪所說「只要有一根蠟燭，就足夠了，可以用來點火。蠟燭的亮光處，照耀的就是民主。」一個更強大、茁壯的台灣，保障自由民主人權的台灣，符合日本利益．當然也符合世界的利益。

出席論壇的林智堅針對台日經濟科技安全合作議題與安倍進行討論，他表示，日本是竹科第二大進口國，竹科在新竹又是全球最重要的半導體產業聚落，日本在半導體設備及材料供應，對台灣整體半導體發展非常重要，因此他希望未來能深化台日科技與半導體產業合作，共同布局下一世代科技與技術應用領域，如化合物半導體等領域。

林智堅也提出邀請，希望能由新竹市率先與日本的科技城市，未來實質舉辦「市長高峰論壇」，邀請雙方的產官學研一起參加，針對科技、半導體等領域，建立持續定期的對話機制，深化台日經濟與科技安全的合作關係。

對此，安倍表示，台灣地位相當重要，不是只有台日美的合作，還要與歐洲形成合作網絡。針對林智堅提出新竹市與日本城市的交流，安倍肯定地區的交流相當重要，可將台日各都市擁有的強項結合交流，雖然現在因為疫情關係比較少，但相信未來可有更多實質的交流，他個人非常樂意協助。