快訊

越成功越容易被操控？高嘉瑜委員「妳不蠢，妳很勇敢」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

日本前首相安倍晉三視訊會議 林智堅邀辦市長高峰論壇

聯合報 / 記者張裕珍／新竹即時報導
國策研究院今天舉辦「影響力論壇」，邀請日本前首相安倍晉三以「新時代台日關係」為題進行視訊演說。圖／新竹市政府提供
國策研究院今天舉辦「影響力論壇」，邀請日本前首相安倍晉三以「新時代台日關係」為題進行視訊演說。圖／新竹市政府提供

國策研究院今天舉辦「影響力論壇」，邀請日本前首相安倍晉三以「新時代台日關係」為題進行視訊演說。新竹市長林智堅出席論壇，並向安倍提出1個期待與1個邀請，期待未來深化台日科技、經濟合作，共同布局下世代半導體應用領域，並邀請日本科技城市與新竹市共辦市長高峰論壇，希望建立定期對話機制，穩定台日合作。

安倍晉三表示，日本與台灣未來面對的環境將充滿緊張與挑戰，因此在自由開放的民主架構下，台日應緊密結合在一起、持續不斷地努力。他個人也支持台灣加入CPTPP，在遵守法規、維護國際秩序，台灣具備加入CPTPP的充分條件。

「台灣有事等同日本有事，也可以說是等同於日美同盟有事。」安倍指出，中國軍事費用增加，對台灣的武力侵犯，無論是地理或空間，對日本國土都是重大危險，日本不容許發生如此事態。而這項認知北京領導層，尤其是習近平主席，絕對不能誤判。

最後，安倍還引用印度總理莫迪所說「只要有一根蠟燭，就足夠了，可以用來點火。蠟燭的亮光處，照耀的就是民主。」一個更強大、茁壯的台灣，保障自由民主人權的台灣，符合日本利益．當然也符合世界的利益。

出席論壇的林智堅針對台日經濟科技安全合作議題與安倍進行討論，他表示，日本是竹科第二大進口國，竹科在新竹又是全球最重要的半導體產業聚落，日本在半導體設備及材料供應，對台灣整體半導體發展非常重要，因此他希望未來能深化台日科技與半導體產業合作，共同布局下一世代科技與技術應用領域，如化合物半導體等領域。

林智堅也提出邀請，希望能由新竹市率先與日本的科技城市，未來實質舉辦「市長高峰論壇」，邀請雙方的產官學研一起參加，針對科技、半導體等領域，建立持續定期的對話機制，深化台日經濟與科技安全的合作關係。

對此，安倍表示，台灣地位相當重要，不是只有台日美的合作，還要與歐洲形成合作網絡。針對林智堅提出新竹市與日本城市的交流，安倍肯定地區的交流相當重要，可將台日各都市擁有的強項結合交流，雖然現在因為疫情關係比較少，但相信未來可有更多實質的交流，他個人非常樂意協助。

今論壇由國策院董事長兼院長田弘茂主持，提問人包含新竹市長林智堅、桃園市長鄭文燦、立委羅致政、亞太和平研究基金會執行長董立文、國立師範大學政治學研究所范世平教授，及國策院郭育仁執行長。

國策研究院今天舉辦「影響力論壇」，邀請日本前首相安倍晉三以「新時代台日關係」為題進行視訊演說，市長林智堅（中）也出席提問。圖／新竹市政府提供
國策研究院今天舉辦「影響力論壇」，邀請日本前首相安倍晉三以「新時代台日關係」為題進行視訊演說，市長林智堅（中）也出席提問。圖／新竹市政府提供

日本 半導體 新竹

延伸閱讀

鄭文燦問台日安全合作 安倍晉三：台灣有事、日本有事

安倍晉三視訊演說 林智堅盼促台日經濟科技合作

國民黨：感謝安倍友台發言 但釣魚台主權不容侵犯

安倍：台灣有事牽動日美同盟 習近平絕不能誤判

相關新聞

承認負了李應元2次 蘇治芬千字文祈求原諒

台灣民意基金會董事長游盈隆上月發文悼念前駐泰代表李應元，並直指民進黨籍立委蘇治芬未兌現對李應元的承諾，導致李在政壇流浪，...

蔡總統祝賀卡斯楚當選宏都拉斯總統 盼深化邦誼

總統府今天表示，總統蔡英文誠摯祝賀友邦宏都拉斯共和國總統大選由卡斯楚順利當選，期盼未來宏國政府在卡斯楚領導下，各項施政順...

蘇治芬臉書千字文 道盡對李應元虧欠

民進黨立委蘇治芬今天在臉書以千字文追悼駐泰前代表李應元，文中除了透露天人永隔的不捨，也指出對李應元有「兩個波段」虧欠；第...

影／竹市獨有第5公投 不分政黨齊喊同意「喝好水」

12月18日公民投票日在即，新竹市獨有一項全台首次的地方公投也要上場，台灣乾淨水行動聯盟與多個民團今天齊聚頭前溪左岸隆恩...

開放國會論壇將登場 五國會議員今參訪立院

開放國會論壇將登場，來自波羅的海三國（立陶宛、愛沙尼亞及拉脫維亞）國會議員、貝里斯國會議員、墨西哥國會議員等五國，及美國...

中常委要求修正同舟特別辦法 朱立倫承諾一個月內處理

國民黨同舟計畫特別辦法讓過去被開除黨籍、自動退黨者，可「處分減半」、不經考紀會審核即能回復黨籍，實施以來引發不少黨內反彈。今天中常委...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。