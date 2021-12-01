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立陶宛設處 游錫堃正式邀請立陶宛議長希米利特訪台

聯合報 / 記者王寓中／台北即時報導
立法院長游錫堃（左）。聯合報系記者曾學仁／攝影
立法院長游錫堃（左）。聯合報系記者曾學仁／攝影

立法院游錫堃今天下午在立法院議場盛大歡迎「2021開放國會論壇」外賓一行，他在議場致歡迎詞時表示，此次共有21國、26位國會議員親自來台或透過視訊參與會議，國內外與會人數近100人，台灣雖然不是開放政府夥伴關係聯盟（OGP）會員國，對能盛大舉辦這次論壇感到榮幸，也謝謝與會貴賓的參與。

游錫堃一早並與波海三國國會議員們共進早餐，因立陶宛即將在台設立代表處，他藉此難得機會鄭重邀請立陶宛的議長希米利特女士(Viktorija Čmilytė-Nielsen)屆時能訪台，並請立陶宛國會友台小組馬瑪竇主席(Matas Maldeikis) 正式代為轉交邀請函，期待在不久地將來能與希米利特議長會面，加深兩國之間的友誼。

游錫堃特地準備了立法院周邊知名早餐阜杭豆漿，讓訪賓們試試道地的台灣味。

游錫堃說，雖然是第一次與波海三國的議員們見面，但他感覺就像和老朋友相遇般的熟悉自然，他認為，這是彼此有#民主自由 的共同語彙。特別是1989年波海三國人民牽手形成的「波羅的海之路」啟發追求自由民主的強烈意志，才有2004年的228牽手護台灣，乃至今日台灣與波海三國能團結一致共同抵禦專制極權大國的威脅。

波羅的海三國（立陶宛、愛沙尼亞及拉脫維亞）國會議員，以及貝里斯國會眾議院議長伍姿（Valerie Woods）、美國國際民主協會（NDI）會長米德偉（Derek Mitchell）等人先後抵達台灣，將參加12月2日、3日在台北舉行的2021年開放國會論壇。

立法院長游錫堃在臉書披露今天一早與波海三國國會議員們共進早餐並合照的畫面。圖：取自游錫堃臉書
立法院長游錫堃在臉書披露今天一早與波海三國國會議員們共進早餐並合照的畫面。圖：取自游錫堃臉書

立陶宛 游錫堃 立法院

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