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立陶宛設處 游錫堃正式邀請立陶宛議長希米利特訪台
立法院長游錫堃今天下午在立法院議場盛大歡迎「2021開放國會論壇」外賓一行，他在議場致歡迎詞時表示，此次共有21國、26位國會議員親自來台或透過視訊參與會議，國內外與會人數近100人，台灣雖然不是開放政府夥伴關係聯盟（OGP）會員國，對能盛大舉辦這次論壇感到榮幸，也謝謝與會貴賓的參與。
游錫堃一早並與波海三國國會議員們共進早餐，因立陶宛即將在台設立代表處，他藉此難得機會鄭重邀請立陶宛的議長希米利特女士(Viktorija Čmilytė-Nielsen)屆時能訪台，並請立陶宛國會友台小組馬瑪竇主席(Matas Maldeikis) 正式代為轉交邀請函，期待在不久地將來能與希米利特議長會面，加深兩國之間的友誼。
游錫堃特地準備了立法院周邊知名早餐阜杭豆漿，讓訪賓們試試道地的台灣味。
游錫堃說，雖然是第一次與波海三國的議員們見面，但他感覺就像和老朋友相遇般的熟悉自然，他認為，這是彼此有#民主自由 的共同語彙。特別是1989年波海三國人民牽手形成的「波羅的海之路」啟發追求自由民主的強烈意志，才有2004年的228牽手護台灣，乃至今日台灣與波海三國能團結一致共同抵禦專制極權大國的威脅。
波羅的海三國（立陶宛、愛沙尼亞及拉脫維亞）國會議員，以及貝里斯國會眾議院議長伍姿（Valerie Woods）、美國國際民主協會（NDI）會長米德偉（Derek Mitchell）等人先後抵達台灣，將參加12月2日、3日在台北舉行的2021年開放國會論壇。
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