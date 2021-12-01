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變異株近逼台灣「7+7」不生變！陳時中：已做最好安排

聯合報 / 記者謝承恩楊雅棠邱宜君／台北即時報導
中央流行疫情指揮中心12月1日14時記者會出席名單第一排由左到右衛福部社會保險司司長商東福、指揮中心發言人莊人祥、指揮官陳時中、財政部賦稅署副署長樓美鐘、勞動部勞工保險局局長鄧明斌，第二排為醫療應變組副組長羅一鈞。記者謝承恩／攝影
中央流行疫情指揮中心12月1日14時記者會出席名單第一排由左到右衛福部社會保險司司長商東福、指揮中心發言人莊人祥、指揮官陳時中、財政部賦稅署副署長樓美鐘、勞動部勞工保險局局長鄧明斌，第二排為醫療應變組副組長羅一鈞。記者謝承恩／攝影

國際新變異株Omicron崛起，引起各國頻頻設下邊境管制，美國為加強防堵變異株，要求入境者要提供搭機前一日內陰性報告，中央疫情指揮中心指揮官陳時中表示，目前國內仍維持三日內陰性報告，且入境者要全面進行深喉唾液篩檢，比美國多一道關卡。

針對春節返鄉人潮將近，國內採「14+0」、「10+4」、「7+7」等檢疫措施並行，憂心是否足夠抵擋新種變異株入侵。陳時中表示，為避免病毒入侵，已加強邊境檢疫，且國人務必加速疫苗施打，至少要二劑覆蓋率要打滿六成以上，但目前無設定目標，希望「越高越好」並隨時提高警覺。

但面對病毒來勢洶洶，有醫師建議只有採檢深喉唾液採檢外，也要加驗鼻咽拭子採檢。他則回應，目前「雙套採檢」方式尚未列入考量，目前檢測已相當精準，最重要的是在「7+7」規範中，入境第六天會再次PCR篩檢，第十天、第十四天也都有篩檢，相信已可達檢驗要求。

觀察現今國際確診個案，Omicron已經進入亞洲，包含離台灣很近的日本、香港也紛紛出現案例。陳時中表示，台灣現行邊境政策都有14天檢疫，且有電子圍籬等措施，去年春節也都實施良好，相信今年在全民合作底下也可以防疫有成。

若十二月國內有確診案例及病毒入境，是否還會取消「7+7」方案或加嚴邊境措施。他則說，現行方案幾乎已定案，多次修改，只是讓整體防疫越混亂。「防疫要有秩序，才能讓大家有準備適當安排。」若確實有個案被驗出，則比照過去進行送醫、疫調匡列、隔離檢疫等，隨時做滾動檢討。

陳時中 春節返鄉 美國

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