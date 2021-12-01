鄭文燦問台日安全合作 安倍晉三：台灣有事、日本有事

日本前首相安倍晉三今跨海視訊參加國策研究院「影響力論壇」，演說時表達支持台灣參加CPTPP及有權參與國際組織立場，重申「台灣有事、日本有事」觀點。桃園市長鄭文燦受邀到台北擔任提問人，除感謝日本在防疫與支持台灣餐與國際活動，也詢問台日在區域安全上該如何合作，以及尋求安倍針對台灣加入CPTPP的建議。

鄭文燦致詞時表示，台灣人民期待在今日演講中聆聽安倍前首相對於印太戰略、未來促進區域和平的各種見解，台灣人民也感謝日本無論是在疫苗安全或台灣參與國際活動等各項議題，給予台灣莫大協助。

鄭文燦也問安倍，日本是美國印太戰略中最重要的夥伴，在區域安全上如何增進台日合作，遏阻中國單方面改變台灣現狀的灰色戰略。對台灣申請加入CPTPP及國際活動，又有哪些建議？

安倍回應，印太海洋是公共財，應該開放所有人自由航行及生活，同時也受到國際法管轄。他期盼透過各國合作讓印太區域保持自由開放，包含日本、台灣都須承擔責任，未來也期盼強化美台日三國關係，提升區域和平穩定。前首相菅義偉今年初結束訪美行程後，在美日聯合聲明中首度提及台灣安全，也讓國際社會更加了解台海安全的重要性。

另外，日本與台灣皆面臨時代及區域變化，充滿挑戰，期盼在自由開放的民主架構下，促進台日合作。日本也在經貿、安全保障及外交領域，擴大戰略空間，站在個人立場，他也支持台灣加入CPTPP，以觀察員身分參與WHO等國際組織，讓台灣擁有發言權。

面對中國持續擴張武力及跨國駭客威脅，安倍也擔憂危及區域及世界和平，若中國對台灣展開武力侵犯，將為日本帶來重大危害，因此「台灣有事」等同於「日本有事」，也可以説是等同於「日美同盟」有事，日本無法容忍該事態發生；安倍除了提醒中方不要誤判情勢，也期待台日兩國持續充實經濟及軍事實力，展現力量加以抗衡。

安倍強調，台灣已是成熟的民主國家，經濟實力堅強，日本也將共同協助台灣參加WHO等國際組織，提升台灣的國際地位，幫助台灣成長茁壯，以保障台灣人民的自由及人權，這不僅符合日本的利益，同時也符合全世界的利益。

鄭文燦會後受訪表示，安倍的演說極具啟發性，也清楚表達他個人立場，相信對於未來台日關係有深刻幫助。