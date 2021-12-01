快訊

暗救豬哥兄？CNN王牌主播「無限停職」的新聞室風暴

海外國人因疫情除籍影響大 健保、納稅將從寬認定

聽新聞
test
0:00 / 0:00

旅外國人除籍問題難解 江啟臣：蔡政府只說官話、講幹話

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
根據內政部統計，去年有將近6.2萬旅居國外的台人遭到除籍，成為「人口流失」的主因之一。圖／聯合報系資料照片
根據內政部統計，去年有將近6.2萬旅居國外的台人遭到除籍，成為「人口流失」的主因之一。圖／聯合報系資料照片

為防堵新冠肺炎邊境管制趨嚴，導致不少在國外工作、就學民眾難以返台。但隨疫情持續近兩年，不少國人面臨戶籍法遷出2年除籍規定。行政院長蘇貞昌日前在立院答覆國民黨立委林奕華質詢時承諾解決，但內政部仍堅持依現行規定。

內政部近日回覆立法院函文中表示，依最高行政法院判例，戶籍遷徙登記依事實認定，登記目的是為了明確個人身分狀態，出境2年戶籍遷出僅為戶籍管理制度，戶籍遷出者仍拒中華民國國民身分，防疫紓困特別條例不應再排除戶籍法適用。

內政部也提到，1997年5月21日戶籍法就曾因工商發達、人民出境頻繁，戶籍法已經放寬出境2年始辦理遷出登記的緩衝規定，疫情爆發後，請求暫緩或提前辦理遷出登記的國人都有，不宜因個人狀況再更易戶籍登記處理原則。

國民黨立委江啟臣批評，失去戶籍，受到的影響絕不是三言兩語就可以輕描淡寫，這涉及到健保、國民年金及勞工保險之老年給付、個人所得稅率及地價稅率，以及旅外留學生就學貸款利息補助遭取消，甚至選舉權行使等諸多問題。

江啟臣說，國人因全球疫情無法或難以返國，是不可抗力，然而政府卻未超前部署，聽之任之，未見任何實質解決方案，蔡政府不要只會說官話、講幹話。

江啟臣表示，全球受到新冠肺炎影響已超過兩年，許多民眾礙於隔離、開銷、疫情等因素難以返鄉，但我國戶籍法規定，若出國未逾兩年返國，就將依法強制遷出戶籍登記，目前已有約20萬人受到影響。

江啟臣說，對於人民需求，內政部竟要海外國人向駐外館處申請和驗證證明，自行郵寄相關文件到政府機關處理，試問若居住國疫情嚴重、居住城市無駐外館處，那權益遭受損害民眾該怎麼辦？內政部的解決方案根本就是在開人民玩笑。

林奕華11月16日在立法院質詢蘇貞昌時，也要求蘇應協助解決戶籍法困擾在外國人除籍問題。蘇則允諾，已請相關部會兩個禮拜盤點，會往好的方向考量。林確認，「權利不受影響」？蘇回應，往這個方向。蘇貞昌當時說，國人因疫情無法返國，不要讓他們權益受影響；但相關法律規定兩年除籍，不是除掉國籍。

疫情 內政部 江啟臣

延伸閱讀

林秉樞疑攀附高層 蘇貞昌：不認識他 打女人豬狗不如

蘇貞昌：斷層帶通過核四廠相當危險 籲投不同意票

蘆洲公投宣講 蘇貞昌：侯友宜、林姿妙都反核四

蘇貞昌赴文山區公投宣講 高喊「不讓國民黨亂下去」

相關新聞

變異株近逼台灣「7+7」不生變！陳時中：已做最好安排

國際新變異株Omicron崛起，引起各國頻頻設下邊境管制，美國為加強防堵變異株，要求入境者要提供搭機前一日內陰性報告，中...

今日8境外移入 6突破感染

國內新增八例新冠肺炎境外移入確定病例，分別自印尼、加拿大、美國及柬埔寨入境。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，其中有六...

被政治給綁架的華航 何時才能擺脫本土民粹的凌遲？

年歲超過一甲子的中華航空，因英文名「CHINA AIRLINES」中的CHINA，在民進黨執政時期視為政治不正確，討論更名，但一間必須對國際政經情勢動向敏感的國際航空公司，又是必須對股民負責的上市公司，怎可能不清楚更名行為所帶來的影響衝擊？可惜本土意識崛起，政客操弄民粹輿論，經營航空產業所必須面對的商業難題，無法回歸理性專業討論，台灣意識肯定是被政治給凌遲綁架的華航，最不想面對的難題。

鄭文燦問台日安全合作 安倍晉三：台灣有事、日本有事

日本前首相安倍晉三今跨海視訊參加國策研究院「影響力論壇」，演說時表達支持台灣參加CPTPP及有權參與國際組織立場，重申「...

旅外國人除籍問題難解 江啟臣：蔡政府只說官話、講幹話

為防堵新冠肺炎邊境管制趨嚴，導致不少在國外工作、就學民眾難以返台。但隨疫情持續近兩年，不少國人面臨戶籍法遷出2年除籍規定...

國民黨：感謝安倍友台發言 但釣魚台主權不容侵犯

對於日本前首相安倍晉三，今日上午應邀對台灣政學界發表視訊演講時表達對台日關係的友善發言，以及共同捍衛區域安全的主張，國民...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。