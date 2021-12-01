旅外國人除籍問題難解 江啟臣：蔡政府只說官話、講幹話

為防堵新冠肺炎邊境管制趨嚴，導致不少在國外工作、就學民眾難以返台。但隨疫情持續近兩年，不少國人面臨戶籍法遷出2年除籍規定。行政院長蘇貞昌日前在立院答覆國民黨立委林奕華質詢時承諾解決，但內政部仍堅持依現行規定。

內政部近日回覆立法院函文中表示，依最高行政法院判例，戶籍遷徙登記依事實認定，登記目的是為了明確個人身分狀態，出境2年戶籍遷出僅為戶籍管理制度，戶籍遷出者仍拒中華民國國民身分，防疫紓困特別條例不應再排除戶籍法適用。

內政部也提到，1997年5月21日戶籍法就曾因工商發達、人民出境頻繁，戶籍法已經放寬出境2年始辦理遷出登記的緩衝規定，疫情爆發後，請求暫緩或提前辦理遷出登記的國人都有，不宜因個人狀況再更易戶籍登記處理原則。

國民黨立委江啟臣批評，失去戶籍，受到的影響絕不是三言兩語就可以輕描淡寫，這涉及到健保、國民年金及勞工保險之老年給付、個人所得稅率及地價稅率，以及旅外留學生就學貸款利息補助遭取消，甚至選舉權行使等諸多問題。

江啟臣說，國人因全球疫情無法或難以返國，是不可抗力，然而政府卻未超前部署，聽之任之，未見任何實質解決方案，蔡政府不要只會說官話、講幹話。

江啟臣表示，全球受到新冠肺炎影響已超過兩年，許多民眾礙於隔離、開銷、疫情等因素難以返鄉，但我國戶籍法規定，若出國未逾兩年返國，就將依法強制遷出戶籍登記，目前已有約20萬人受到影響。

江啟臣說，對於人民需求，內政部竟要海外國人向駐外館處申請和驗證證明，自行郵寄相關文件到政府機關處理，試問若居住國疫情嚴重、居住城市無駐外館處，那權益遭受損害民眾該怎麼辦？內政部的解決方案根本就是在開人民玩笑。

林奕華11月16日在立法院質詢蘇貞昌時，也要求蘇應協助解決戶籍法困擾在外國人除籍問題。蘇則允諾，已請相關部會兩個禮拜盤點，會往好的方向考量。林確認，「權利不受影響」？蘇回應，往這個方向。蘇貞昌當時說，國人因疫情無法返國，不要讓他們權益受影響；但相關法律規定兩年除籍，不是除掉國籍。