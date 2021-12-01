快訊

變種病毒Omicron來勢洶洶 醫師：學生打第二劑勿過於躁進

高嘉瑜男友警局坦承打人 否認偷拍稱「她有反擊」

國民黨：感謝安倍友台發言 但釣魚台主權不容侵犯

聯合報 / 記者劉宛琳／即時報導
國策研究院上午邀請日本前首相安倍晉三以「新時代的台日關係」為題視訊演講。記者侯永全／攝影
國策研究院上午邀請日本前首相安倍晉三以「新時代的台日關係」為題視訊演講。記者侯永全／攝影

對於日本前首相安倍晉三，今日上午應邀對台灣政學界發表視訊演講時表達對台日關係的友善發言，以及共同捍衛區域安全的主張，國民黨表示認同與感謝。安倍前首相在演講中，數度提及屬於中華民國的釣魚台列嶼，國民黨對此也強烈要求外交部應表達我國領土主權不容侵犯的立場。

國民黨一向主張強化台日友好關係，近來也積極與日本政學商界友人，展開廣泛的聯繫，增進經貿、科技、產業、安保等全方位溝通交流，累積互信，共同致力維持區域和平穩定與繁榮發展。

國民黨認為，國際爭端應依聯合國憲章規定，以和平方式解決。對釣魚台列嶼問題，國民黨始終堅持「主權在我、擱置爭議、和平互惠、共同開發」，此一立場不會改變，更要在此再次強烈表達捍衛中華民國憲法及主權尊嚴的決心。

國民黨 日本

延伸閱讀

安倍：日美台合作 打造半導體強韌供應鏈

安倍：台灣有事牽動日美同盟 習近平絕不能誤判

安倍反對林芳正擔任日本外相 「恩怨」溯及到父字輩

扶上馬送一程！安倍晉三要下指導棋 日本新內閣烏雲罩頂

相關新聞

國民黨：感謝安倍友台發言 但釣魚台主權不容侵犯

對於日本前首相安倍晉三，今日上午應邀對台灣政學界發表視訊演講時表達對台日關係的友善發言，以及共同捍衛區域安全的主張，國民...

花蓮8砂石場竊占國有地 立委爆業者偷買砂石拖延拆除

退輔會台東農場位於花蓮吉安鄉的53公頃國有土地，長期遭8座砂石場違法占用，至今卻未強制拆除。時代力量立委陳椒華今舉行記者...

高嘉瑜遭家暴 蘇貞昌除了罵「豬狗不如」還能做什麼？

立委高嘉瑜遭男友家暴，行政院長蘇貞昌說，男人打女人是「豬狗不如」。同一時間，衛福部公布國內第二次大規模「台灣婦女遭親密關係暴力調查」，全台有五分之一婦女曾遭家暴，社會安全網破了這麼大的洞，罵打女人「豬狗不如」的蘇貞昌不慚愧嗎？

安倍：日美台合作 打造半導體強韌供應鏈

台積電日前宣布將於日本熊本縣設立一子公司（Japan Advanced Semiconductor Manufactur...

中常委要求黨中央修正同舟特別辦法 回黨要複查

國民黨同舟計畫特別辦法讓過去被開除黨籍、自動退黨者，可「處分減半」、不經考紀會審核即能回復黨籍，實施以來引發不少黨內反彈。原本中常...

外交部祝賀宏都拉斯完成選舉 新任總統明年1月就職

我國中美洲友邦宏都拉斯11月28日舉行總統大選，依據宏國選舉委員會（CNE）公布目前初步計票結果，在野「人民聯盟」自由重...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。