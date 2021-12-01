國民黨：感謝安倍友台發言 但釣魚台主權不容侵犯
對於日本前首相安倍晉三，今日上午應邀對台灣政學界發表視訊演講時表達對台日關係的友善發言，以及共同捍衛區域安全的主張，國民黨表示認同與感謝。安倍前首相在演講中，數度提及屬於中華民國的釣魚台列嶼，國民黨對此也強烈要求外交部應表達我國領土主權不容侵犯的立場。
國民黨一向主張強化台日友好關係，近來也積極與日本政學商界友人，展開廣泛的聯繫，增進經貿、科技、產業、安保等全方位溝通交流，累積互信，共同致力維持區域和平穩定與繁榮發展。
國民黨認為，國際爭端應依聯合國憲章規定，以和平方式解決。對釣魚台列嶼問題，國民黨始終堅持「主權在我、擱置爭議、和平互惠、共同開發」，此一立場不會改變，更要在此再次強烈表達捍衛中華民國憲法及主權尊嚴的決心。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言