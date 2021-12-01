國民黨：感謝安倍友台發言 但釣魚台主權不容侵犯

對於日本前首相安倍晉三，今日上午應邀對台灣政學界發表視訊演講時表達對台日關係的友善發言，以及共同捍衛區域安全的主張，國民黨表示認同與感謝。安倍前首相在演講中，數度提及屬於中華民國的釣魚台列嶼，國民黨對此也強烈要求外交部應表達我國領土主權不容侵犯的立場。

國民黨一向主張強化台日友好關係，近來也積極與日本政學商界友人，展開廣泛的聯繫，增進經貿、科技、產業、安保等全方位溝通交流，累積互信，共同致力維持區域和平穩定與繁榮發展。

國民黨認為，國際爭端應依聯合國憲章規定，以和平方式解決。對釣魚台列嶼問題，國民黨始終堅持「主權在我、擱置爭議、和平互惠、共同開發」，此一立場不會改變，更要在此再次強烈表達捍衛中華民國憲法及主權尊嚴的決心。