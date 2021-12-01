花蓮8砂石場竊占國有地 立委爆業者偷買砂石拖延拆除

退輔會台東農場位於花蓮吉安鄉的53公頃國有土地，長期遭8座砂石場違法占用，至今卻未強制拆除。時代力量立委陳椒華今舉行記者會爆料，違法砂石場持續購買土石營運，並以仍有料源為由要求延後拆除，水利署卻放任有資格申購砂石的業者轉賣給違法業者，花蓮地方法院及退輔會也遲遲未強制執行斷水斷電。

陳椒華指出，花蓮地方法院民事執行處因聽聞業者場內仍有料源，希望處理完現有砂石後再強制執行，但這些違法砂石場卻又一直透過合法砂石場威神公司向水利署第九河川局申購土石，等同場內砂石永遠都用不完，藉此拖延強制執行和返還土地的時間。

陳椒華也出示九河局的土石申購紀錄表，威神公司6月申購2筆，8月申購3筆，她要求九河局應查明土石流向並建立機制，避免轉售給不具申購資格的違法砂石場。她並表示，威神公司將標得土石轉售給違法砂石場賺取價差，一噸可賺價差30元，一標3至4萬噸計算，轉手可獲利高達120萬元，除應追查不法所得，也應針對違法砂石場立即斷水斷電、限期拆除。

看守台灣協會謝和霖秘書長表示，若放任合格業者得標後再把土石轉售給不合資格的業者，資格認定制度形同虛設，水利署、礦務局應負責查明威神公司的轉賣狀況，若屬實應撤銷或廢止資格；台灣水資源保育聯盟粘麗玉主任批評，東部砂石挖不停，遭佔國有地也清不完，「法院與退輔會不敢執行，真是欺善怕惡嗎？」

經濟部水利署簡任技正張昆茂表示，土石採購有相關規定，違反者可停權三年；退輔會簡任技正汪昭華說，法院表示因人力關係，目標年底前先拆一到兩家，至於立即斷水斷電，法院則認為暫無必要，已遞函要求盡快強制執行。