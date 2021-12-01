安倍：日美台合作 打造半導體強韌供應鏈

台積電日前宣布將於日本熊本縣設立一子公司（Japan Advanced Semiconductor Manufacturing，Inc.，JASM），預計將於2022年開始興建。日本前首相安倍晉三今天表示，日本在半導體的機器設備上有高度技術，台灣的台積電是世界頂尖的半導體製造廠，日本、台灣和美國可以集思廣益合作，打造強韌的供應鏈，台灣的半導體地位也能提升。

由國策研究院主辦、陳啟川基金會及當代日本研究學會協辦的「影響力論壇」今天舉行，國策院董事長田弘茂主持，安倍晉三以視訊發表演說，演講後桃園市長鄭文燦、新竹市長林智堅、民進黨立委羅致政、師範大學東亞系教授范世平、台灣智庫諮詢委員董立文等人提問。

林智堅提問關於半導體的合作和未來布局。安倍回應，半導體有重要角色，日台美都有專長，日本在材料設備有獨到之處，在製造半導體的機器設備上也有高度技術，很歡迎台積電到日本投資，日本台灣美國可以集思廣益合作，這樣的合作很重要，也會有強韌供應鏈。

安倍說，也能讓歐洲一起合作，林智堅提到地區市長高峰會，他認為那也很重要， 日本都市跟台灣地方都市各自加強交流所擁有的強項，一起分享合作，這是非常好的提議，他也願意幫助他的家鄉山口縣和台灣維持緊密交流關係。

田弘茂問台日未來應加強的合作措施。安倍說，中國對日本來說是最大的貿易夥伴，必須承認中國成長還有很大的空間，中國加入世界貿易組織後，經濟快速成長，他們應該遵守國際規範、數據流通等領域，在安全保障的部分，中國不要誤判情勢，不要誤判日台的守備能力，這跟經濟也有相當的關連性。

日本新外相林芳正可能將訪問中國大陸，范世平關切對台日關係的影響，安倍說日中關係也很重要，不過現在還沒確定要訪問，若有訪問日本未來應會如實跟中國表示，讓日中關係能夠發展，造福地區的和平穩定並帶來紅利，在這樣的方向下推動日中發展。

羅致政詢問先前國會議員2+2對話，安倍說，議員對話能彼此增加共識，未來推動方向大家還可以再互相凝聚共識，這是相當有建設性的對話，未來包括民間都能更加推動，執政黨可以對政府帶來很大影響，日美台的交流非常重要，三個國家如果能開安全保障的會議值得推動。