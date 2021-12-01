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中常委要求黨中央修正同舟特別辦法 回黨要複查

聯合報 / 記者劉宛琳／即時報導
國民黨同舟計畫特別辦法被黨內戲稱為「鍾小平條款」。圖為台北市議員鍾小平。本報資料照片
國民黨同舟計畫特別辦法被黨內戲稱為「鍾小平條款」。圖為台北市議員鍾小平。本報資料照片

國民黨同舟計畫特別辦法讓過去被開除黨籍、自動退黨者，可「處分減半」、不經考紀會審核即能回復黨籍，實施以來引發不少黨內反彈。原本中常委上周要提出該辦法修正版本，殊不知黨中央以黨慶為由停開中常會，今天中常委將在開會時要求黨中央盡速修正，讓有問題的個人回黨能有複查機制。

據了解，秘書長黃健庭正在積極處理，也有找中常委、議員陳炳甫做溝通，也同意如果各地都有聲音，應該要做一些規範。不少台北市議員不滿台北市議員鍾小平過去批評黨，現在又在沒有任何門檻下回黨，因此該修正案被黨內戲稱為「鍾小平條款」。

中常委、台北市議員應曉薇表示，原本上周有許多中常委認為必須要緊急提出修正版本，但因為中常會停會，只好延到這周。她強調，提不提案不是最重要的，但同舟計畫實施以來，中常委都認同，細部規則的確有一些很嚴重的問題，希望今天黨中央能來做一些緊急的修正。

對於是否針對回黨參選減半至6個月就可提名做修正，應曉薇表示，是否回黨參選都是未來的事情，大家都可以廣納百川，「但有一些近幾年對黨有很嚴重傷害的個人，我們都認同，你回不回應該要有一個複查機制」，讓有問題的人回到各縣市黨部去複查，同舟特別條例應該要把制度完整。

應曉薇強調，大部分的人可能都只看到縣市首長以及議員的部分，但很多里長在之前也都有個人問題，現在都全部回來，如果沒有明確規範，面對其他的黨來勢洶洶，講遠一點，對整個黨會有很大的傷害，「這是一個全國性會發生的問題」。

應曉薇表示，台北市議會有3任議員式現任中常委，受託於整個台北市議會，必須要有責任表達大家的看法，尤其台北市面臨民眾黨每區一位參選人，對國民黨在台北市就很艱困了。還有很多規定沒有定位清楚的話，也會導致台北市黨部主委黃呂錦茹必須承擔很多。

應曉薇說，「我不希望有一些特定人選每天在那邊蹭主席，讓主席背黑鍋」，相信朱立倫對這個計畫很熱誠，但有一些比較個人在蹭主席的，讓主席背黑鍋，「我們也要幫主席消毒一下」。有一些個人的行為，導致某些人直接就就講說「公投不要挺你們國民黨了」。所以很多問題還是要小心處理。

應曉薇強調，「我們可以不提案，但希望主席要聽到大家的聲音，盡快協調一個更好的方式」。不提案也是希望不要讓大家特別認為，現在都在拚公投，提案必須多花時間作業，不如大家公開去面對，請黨中央檢討這個特別辦法，有哪些不足的盡快去加強。

北市 中常委 應曉薇

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