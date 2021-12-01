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外交部祝賀宏都拉斯完成選舉 新任總統明年1月就職

聯合報 / 記者徐偉真／台北即時報導
宏都拉斯28日舉行總統大選，在31%投票所的選票開出後，反對黨候選人卡斯楚（中）宣布勝選。歐新社
宏都拉斯28日舉行總統大選，在31%投票所的選票開出後，反對黨候選人卡斯楚（中）宣布勝選。歐新社

我國中美洲友邦宏都拉斯11月28日舉行總統大選，依據宏國選舉委員會（CNE）公布目前初步計票結果，在野「人民聯盟」自由重建黨的候選人卡斯楚（Xiomara Castro）領先，我駐宏國大使溫曜禎已於第一時間代表我國祝賀。新任總統將於明年1月就職。

外交部表示，宏國選委會公布截至當地時間11月30日晚間6時已開出52.57%選票的初步計票結果，卡斯楚領先執政的「國民黨」（Partido Nacional）候選人宏京市長阿斯夫拉（Nasry Asfura），阿斯夫拉於當地時間11月30日承認敗選並向卡斯楚致賀。

外交部表示，我國駐宏都拉斯大使溫曜禎已於第一時間代表蔡英文總統及我國政府與人民向總統當選人卡斯楚表達由衷賀忱，同時肯定宏國人民順利完成民主選舉。

外交部表示，宏都拉斯是我國中美洲的重要友邦，兩國建交超過80年，邦誼友好，各項雙邊合作計畫成效良好，各界有目共睹。我國將在與宏國建立的長久友好基礎上，與卡斯楚總統當選人所領導的新政府團隊深化兩國合作關係，共同增進兩國人民福祉。

外交部表示，宏國新任總統、副總統就職典禮訂於明年1月27日舉行。

卡斯楚 外交部 宏都拉斯

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