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蔡英文接見國會論壇訪賓 提台灣已申請加入CPTPP

聯合報 / 記者丘采薇／台北即時報導
「2021開放國會論壇」訪賓來台訪問，包含貝里斯國會眾議院議長伍姿（Valerie Woods）（左三）等人。本報資料照片，記者季相儒／攝影
「2021開放國會論壇」訪賓來台訪問，包含貝里斯國會眾議院議長伍姿（Valerie Woods）（左三）等人。本報資料照片，記者季相儒／攝影

蔡英文總統今天在總統府接見「2021開放國會論壇」訪賓，包括貝里斯國會眾議院眾議長伍姿、墨西哥參議員納瓦羅及美國國際民主協會亞太總監安南德等。她表示，台灣已經正式申請加入CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定），墨西哥也是會員國之一，相信台灣如果能夠加入CPTPP，可以深化台灣與墨西哥的技術跟經貿合作。

蔡總統表示，從她2016年上任以來，開放國會及開放政府一直是努力的方向，今年立法院推出開放國會方案，行政院也啟動開放政府國家行動方案，透過這些方案，能夠讓公民社會更即時、更深入參與各項政策及立法的討論，政府與公民社會也能更強化合作，共同優化政府政策帶來更多改革及創新的力量。

蔡總統說，政府推出的方案都是依照國際的OGP，也就是開放政府夥伴關係聯盟（Open Government Partnership）標準來設計，希望可以藉此加入開放政府夥伴聯盟，打下良好的基礎。也相信透過這次開放國會論壇，有大家共襄盛舉，可以讓台灣與各位的國家在民主等議題上有更多的合作交流。

蔡總統說，今年是貝里斯建國40周年，除了歡迎伍姿眾議長再度來訪，也再次向貝里斯獻上最誠摯的祝福，希望兩國持續加深夥伴關係；來自墨西哥的納瓦羅參議員是首度來到台灣，也期待台灣和墨西哥可以開拓更多的合作領域。

蔡總統也說，台灣已經正式申請加入CPTPP，墨西哥也是會員國之一，相信台灣如果能夠加入CPTPP，可以深化台灣與墨西哥的技術跟經貿合作，尤其是在物聯網、工業4.0及再生能源等領域。

蔡總統表示，美國和台灣一直是共享自由、民主價值的堅實夥伴，這一年來台美交流非常密切，上周剛舉行第二屆台美經濟繁榮夥伴對話，將加強半導體產業的合作。明年除了這個對話平台將繼續舉辦，台美也規畫召開數位經濟論壇，在5G領域深化合作。她也表示，台灣與各國關係就是在一步一步中累積深化，「各位都是重要的推手，為我們彼此的合作，開創更多的契機。再次感謝各位來訪，祝福訪問圓滿順利。」

隨後伍姿致詞，她肯定蔡總統為打造台灣成為世界民主治理的領袖努力不懈，她也說，貝里斯與台灣在過去32年保持長久友誼及雙邊關係，友誼非常扎實，「我們有共同的自由、和平、民主、尊重人權、法治及穩定等價值，貝里斯小國寡民，也是很年輕、只有40年的國家，但也對抗過強大的鄰居，深知捍衛主權及獨立權的挑戰，貝里斯支持台灣，與台灣團結一致，我們國會議員及非政府組織將在接下來兩天齊聚一堂，參加台灣的開放國會論壇，驗證隨著合作，我們能透過經驗與挑戰的因應，互相學習。」

伍茲說，謝謝蔡總統對中華民國台灣及廣大國際社群帶來轉型性的領導力，在全球，女性領袖遠遠不足，只要有機會，對於少數勇敢站出來領導政治、堅定地做好領袖工作的女性領袖，都應該予以肯定，同時也懷著謙卑感恩之心，去虛心學習先前的教訓，期待持續深化友誼及雙邊關係深化，也期待接下來參加開放國會論壇。

墨西哥 貝里斯

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