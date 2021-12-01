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蔡蘇搭空軍行政專機宣講公投是否付費？國防部：沒有

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
國防部長邱國正（右）上午列席立法院外交及國防委員會為預算案備詢，國民黨立委陳以信追問蔡英文總統、行政院長蘇貞昌使用空軍行政專機問題。圖/翻攝國會直播
國防部長邱國正（右）上午列席立法院外交及國防委員會為預算案備詢，國民黨立委陳以信追問蔡英文總統、行政院長蘇貞昌使用空軍行政專機問題。圖/翻攝國會直播

蔡總統、蘇揆近期頻繁搭乘空軍行政專機南下進行公投宣講，遭藍委批評違反行政中立，違法使用國家機器。但國防部長邱國正表示，他認為公投宣講屬於公務行程，國防部派機是依法行政。但曾任總統府發言人的國民黨立委陳以信證稱，馬總統過去黨務行程使用行政專機，俱由國民黨部支付油錢，民進黨部是否曾埋單油錢？邱國正坦承，沒有。

邱國正上午列席立法院外交及國防委員會為預算案備詢，國民黨立委江啟臣質疑，行政院長蘇貞昌近日特別搭空軍行政專機南下台南作公投宣講，專機屬行政資源，也就是國家機器，此舉顯違反行政中立法，而行政院並非公投反方，宣傳既已違法，甚至還動用行政資源搭行政專機，他要求公布派遣紀錄。

空軍參謀長黃志偉回應說，派機都是按規定派遣。邱國正也說派遣按規定與程序，且他認為公投宣講屬於公務，這是國防部分配到的工作，也是依法行政。藍委表示，那就依法要付費。

曾任總統府發言人的陳以信進一步質詢表示，馬總統在任時的黨務行程若使用行政專機，都是由黨部支付油錢；而現在蔡英文總統私人行程去看朋友，不知是誰埋單，現在不僅自已公投行程到處飛，也帶著行政官員到處跑，誰埋單？蔡埋單或公務預算全民埋單？

邱國正表示，「我們有編列公務預算」。立委批評，所以行政專機都是由公務預算支付，但這些私人或公投行程，有沒有來自蔡英文個人或民進黨部補貼國防部的油錢？邱國正說，有沒有他不宜答覆，但安排的都是公務行程，「沒有」。

空軍參謀長黃志偉表示，空軍依法行政。相關資料需要下去作查證。

陳以信補充，結論就是沒有。他批評，依公投法，行政機關不能作為公投任何的辦事處，今天跑公投能不能視為公務行程，用公務預算埋單是有疑問的，對公投立場不一樣，為什麼要出納稅錢為特定公投立場作宣傳？

公投 專機 邱國正

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