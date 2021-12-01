安倍演講全文／未來充滿挑戰 台灣有事就是日美同盟有事

國策研究院今天舉辦「影響力論壇」，邀請日本前首相安倍晉三以視訊方式演講。安倍在演講中提到，對台灣的武力侵犯對日本來說也是重大危險，「台灣有事」等同於「日本有事」，也可以説是等同「日美同盟」有事，他認為日台及所有信奉民主主義的人士必須向中國國家主席習近平及中共領導階層呼籲不要誤入歧途，「採取軍事冒險行動，等同於走向經濟自殺的道路」。

以下是安倍的演講全文：

各位先進，大家好。我是安倍晉三。

個人要藉這個機會，感謝舉辦「影響力論壇」，並邀請個人參加的國策院陳啟川文教基金會，以及當代日本研究學會所有相關人士，尤其是國策院董事長兼院長田弘茂博士，個人謹表由衷感謝之意。

首先，個人要就日本與台灣所處的環境，個人的看法如何來向各位做介紹。其次，就我們該如何敦促中國，採取自我節制的行動，來向各位做説明。日本為達成上述目的，究竟採取哪些措施，我也會就FOIP及QUAD來向各位做説明。最後，為下一代新生兒，希望能建構美麗的台灣，做為個人演講的總結，來向各位做一報告。

首先，對時代及區域的變化，就個人的認知來稍做説明。

日本與台灣未來面對的環境，將充滿緊張與挑戰。在這種情況下，個人認為在自由開放的民主架構下，我們應該緊密結合在一起，持續不斷的努力，才是重點。等一下，個人還會向各位提到，在相同的思維下，在經貿、安全保障及外交領域，日本多方努力嚐試擴大自己的戰略空間。

又根據相同的思考模式，個人支持台灣加入TPP（註：此處指的是CPTPP，日本稱為TPP）。遵守法規，維護國際秩序並強化相關的機能，個人認為TPP扮演的角色相當重要，而且台灣具備加入TPP的充分條件。

另外，在醫療、衛生保健、氣候變遷，或是在航空、通訊、刑事犯罪預防等領域，對所有的人而言，都是攸關生死，重大關心的議題。

話雖如此，但在國際角力場域的背後，對於上述問題的發言權，台灣幾乎都不被承認。

今年，2021年，台灣面臨這樣的狀況，剛好滿50年。各位台灣朋友，在過去半世紀的漫長歲月中，隱忍負重，堅忍不拔的撐過來了。以觀察員身分參與WHO等國際組織，以及其他可能的領域上，都應該讓台灣擁有恰如其份的發言權。

個人基於上述考量，為敦促其能實現，將竭盡所能協助台灣。當然，也必需取得美國及歐洲各國的協助與支持才行。

其次，中國在軍事費用方面不斷的持續增加。這30年來，中國的軍事費用已經成長42倍，相對於日本的防衛預算，足足高出4倍之多。

2049年，北京將慶祝建國百年。在未來將近30年期間，中國在經濟及軍事費用方面，預估每年將有7%的成長。如此一來，中國在經濟及軍事費用的預算，還會比現在高出8倍之多。對未來新世代而言，往後30年，對東亞，不，應該說對世界史而言，都將是最重要及充滿危機的時代。

面對中國的行動，我們將面臨其在技術上，更加高度化及複雜的環境，這會讓你我更難分辨，平時與戰時的界線何在？危機場域已經擴大到太空及網路空間，我們所擁有的社會基礎建設，必需思考隨時會曝露在風險中，並思考該如何加強防護的問題。

説到台灣周邊面臨的挑戰，這與尖閣諸島（釣魚台）、先島群島、與那國島等日本的領土、領海所面臨的挑釁沒有兩樣。我們必須超前部署，防範中國從空中、海上、海底不斷進行各種軍事挑釁。

那麼，日本與台灣，該如何因應呢？有關台灣該採取什麼政策因應，個人實在無權置喙。但是，個人僅就一點來加以闡述。那就是要高舉自由、民主、人權、法治等普世價值的旗幟，讓世界上所有的人都能清楚看到，我們有必要讓這面旗幟飄盪並發揚光大。日本與台灣，必須共同努力。

民主，是追求人心，自動自發所做出承諾的制度。不是從上而下，憑藉權力，強迫要求得來的東西。也正因為如此，民主才會更加茁壯，這是我個人的看法。

接下來，個人將就我們該如何敦促中國能自我節制的部分做一説明。個人在擔任首相，每次與習近平主席見面時，都會提到不要誤判日本防衛釣魚台的決心和意志。每次都會將日本的意思，明確的向中國傳達。

尖閣諸島（釣魚台）先島群島、與那國島等離島，離台灣不過100公里左右而已。對台灣的武力侵犯，無論在地理上或空間上，對日本國土都是重大的危險，日本無法容許該事態的發生。「台灣有事」，等同於「日本有事」，也可以説是等同於「日美同盟」有事。這項認知，北京領導階層，尤其是習近平主席，絕對不能誤判。

世界上所有人，現在都應該重新看這一個地區及周邊海域的地圖，相信可以充分理解我現在所說的事情。

世界史，教我們戰爭是在什麼時候，以及在什麼樣的情形下發生的？老想著自己的方便或利益，而輕忽對方的意志，如果誤判其企圖的話，往往就會降低軍事冒險的門檻。為防止這種現象發生，我們必須提昇自己的能力，必須明確表達自己的堅定意志才行。

除此之外，日本與台灣及所有信奉民主主義的人士，個人認為我們必須向習近平主席及中國共產黨的領導階層，反覆不斷的呼籲其不要誤入歧途。採取軍事冒險行動，等同於走向經濟自殺的道路。

中國的確很巨大，而且與世界經濟有密切的關係，如果對台灣採取軍事冒險行動，將對世界經濟帶來極嚴重的影響。換言之，中國本也將遭受重大打擊，得不償失。

我們必須充實經濟及軍事實力，除了持續展現力量加以抗衡外，同時必須反覆不斷地說服中國，採取理性和平的方式解決。如中國也以本國利益為優先考量的話，那兩岸關係，說到底只能以和平方式解決。

個人在總理大臣任內，曾致力於擴充日本的戰略空間，另外一個就是為敦促中國能採取自我節制的行動，也曾採取各種不同的因應措施。

2012年底，個人在第二次擔任首相期間，曾下定決心要讓日本提升自我防衛的能力。在這之前的十年間，日本一直都在刪減防衛預算。個人將其翻轉過來，每年增加防衛預算，以至於今。例如，日本採購最先進的F-35匿蹤戰鬥機，總共購買147架，並已經開始進行實戰配備。此外，又引進及自我研發新型的巡弋飛彈，在與那國島及宮古島派駐陸上自衛隊，用以宣示絕不妥協退讓的決心。如上所述，唯有不斷的努力增強守護自身國家的能力，才能強化日美同盟的實力。

這對個人而言，雖然消耗許多政治資本，但只要是攸關日本生死存亡的事態發生，日本與美國就可聯手，發動行使集團自衛權。

此外，平時對美軍的戰機及船艦，自衛隊也可以扮演守護者的角色，很多人會以為這是極其自然的事情，卻是花費許多心思及努力才得以實現。執行護衛的次數，雖然無法對外公佈，不過每年都確實在增加當中。日美聯合軍事演習，在20年前大概每年舉行20次，去年2020年，已增加到49次。經由上述努力，個人在美國國會演講的時候，就曾指出日美同盟，也可以說是「希望的同盟」。

未來的世界，能為區域的和平、穩定及安全，為人民帶來穩定生活的基石，才是日美同盟存在的價值。因此，我才說這是「希望的同盟」。

日美建構大的核心後，個人另外提出「印太」這一個新概念。現在，包括美國、澳洲、印度，以及世界許多國家，都紛紛引用這一個名詞。印太架構下的民主網絡，最具代表性就是QUAD，四方安全會談。美國即便政黨輪替，仍然持續沿用個人所提出的構想。不但如此，還把它提升為領袖層級的對話，對此個人給予高度的評價。

這個構想，聚焦在印太地區，第一，必須維護航行自由及法治體制，讓普世價值能更加普及、落實。第二，透過高品質的基礎建設，提升彼此的連結性，共同追求經濟上的繁榮。第三，包括協助提升海洋法執行能力等在內，為追求和平、穩定共同合作，並結合有志一同且共享普世價值的國家及人民，大家共同攜手前進。

對極為重視普世價值的日本而言，台灣的存在宛如基石。對於這一點，個人要特別強調。

各位，讓我們閉上眼睛，想像自己處於黑暗、漆黑的狀態之中。為消除黑暗的狀態，機關槍是完全派不上用場的。個人非常尊敬的印度總理莫迪，曾經講過這樣的一句話。「只要有一根蠟燭，就足夠了，可以用來點火。蠟燭的亮光處，照耀的就是民主」。莫迪總理的這番話，讓人印象深刻。

台灣的民主化運動，已經過25年了。剛好是人，從嬰幼兒長大成人的年紀。世界有必要認識及知道，台灣已經成為成熟民主國家的這一件事。台灣的經濟實力，勝過波蘭和瑞典，人口要比荷蘭多出600萬人左右。根據麥卡拖投影法的理論，如果將台灣搬到高緯度地區，則台灣大概與蘇格蘭或丹麥的國土面積差不多。

在台灣落地生根的民主體制，在未來的25年，當今天出生的嬰幼兒變成大人時，如果台灣的民主可以變得更茁壯，變得更堅實穩固，這不是一件很美好的事情嗎？朝此一方向共同努力，包括日本在內，是所有尊重自由、人權及民主法治國家，以及國際社會的共同責任。

首先，對於參加WHO等國際組織，以及提升台灣的國際地位，一步一步來落實，我們必須共同來協助台灣。更強大的台灣，成長茁壯的台灣，保障自由及人權的台灣，也符合日本的利益。當然，這也符合全世界的利益。

以上，是我今天的專題演講。感謝各位先進的聆聽，謝謝大家。