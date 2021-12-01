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趙少康嘆好像叫不動藍營縣市長 朱立倫：大家拭目以待

聯合報 / 記者邱瑞杰／新北即時報導
國民黨主席朱立倫（右三）今早到新北汐止火車站外的大同路旁「公投開講」時說，請大家拭目以待國民黨如何用各種方式，匯集縣市長、立委等各方重要支持者站出來支持四大公投。記者邱瑞杰／攝影
國民黨主席朱立倫（右三）今早到新北汐止火車站外的大同路旁「公投開講」時說，請大家拭目以待國民黨如何用各種方式，匯集縣市長、立委等各方重要支持者站出來支持四大公投。記者邱瑞杰／攝影

1218公投催票藍綠拚場，國民黨主席朱立倫今早在汐止回應「藍營縣市長好像有點叫不動」話題時說，請大家拭目以待，1212或1217看國民黨如何用各種方式，匯集縣市長、立委及各方重要支持者，希望大家都能站出來支持四大公投。

朱立倫今天上午9點30分到新北汐止火車站外的大同路旁「公投開講」，和同黨新北市議員白珮茹、廖先翔和前立委徐永萍等人，向到市場買菜和往來民眾宣揚「四個都同意，台灣更美麗」、「四個都同意，人民大勝利」理念，希望大家對公投綁大選、反萊豬進口、重啟核四和珍愛藻礁四個公投案，在12月18日都投下同意票。

媒體詢問朱立倫對中廣董事長趙少康指藍營縣市首長好像有點叫不動的看法，朱說，他到各地去宣講，藍營縣市首長都用各種方式站出來，或者是直接支持的方式。最重要的是1212跟1217的總會合，大家拭目以待。

朱立倫與新北市長侯友宜的互動也受媒體關注，詢問侯會參加嗎？朱說，他跟侯有保持非常密切的聯繫，侯對國民黨推動的兩項公投（公投綁大選、反萊豬進口）全力支持，另外兩項（重啟核四、珍愛藻礁）也是表示尊重，國民黨來協助和支持侯也非常了解。

朱立倫說，相信在最後階段，大家就會看國民黨各地縣市長怎麼樣來支持四大公投。請大家拭目以待，看國民黨1212或1217如何用各種的方式，匯集縣市長、立法委員、各地的民意代表及包括前總統馬英九、趙少康和各個重要支持者，希望大家都能站出來。

公投 國民黨 朱立倫 趙少康

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