影／反萊豬公投怎麼投？羅智強：不想吃就同意！

「反萊豬大眾走」聯盟今天(1日)上午前進第一線市場進行宣傳，台北市議員羅志強也受邀到場，他說這個公投其實很簡單、一點都不複雜，只要不想吃萊豬，不想讓自己的爸爸、媽媽、小孩吃萊豬的話，就投下「同意」票。

民眾黨立委張其祿也到場支持，他認為民進黨就是一個雙標黨，以前在野說來劑是毒藥，絕對不可以檢出，執政之後，陳吉仲卻說動物吃萊劑就像人吃保健食品，根本是「換了位置換了腦袋」。

張其祿還說，他們反的是「萊豬」，並不是「美豬」，卻被民進黨用偷天換日的做法來魚目混珠，民進黨才是真正把美豬汙名化。而且他還說，民進黨又牽拖什麼不進口萊豬就不能參加CPTPP，但CPTPP裡面根本沒有美國啊。

羅智強則說，反萊豬公投在他看來真的非常簡單，就是想不想吃萊豬的公投，如果不想吃就投同意，如果想吃就投不同意，沒有什麼複雜的道理，只要不想吃萊豬，不想讓爸爸、媽媽、小孩吃萊豬的話，就出來投下同意票。